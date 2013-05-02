به گزارش خبرنگار مهر، موزه زائر با اعتبار 400 میلیون تومان، چهارشنبه شب در محل رباط‌ طرق مشهد با حضور معاون رئیس جمهورف محمد شریف ملک زاده در مشهد افتتاح شد.

موزه زائر توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان صنایع دستی و گردشگری کشور در محل رباط طرق مشهد بعد از پایان نخستین همایش بین المللی گردشگری زیارت به افتتاح رسید.

برپایه این خبر موزه زیارت در راستای ارائه مفهوم و تبیین فرهنگ زیارت و اهداف گردشگری دینی و زیارتی در پایتخت معنوی افتتاح شده و علاقمندان می توانند به منظور آشنایی با ابعاد مختلف فرهنگ زیارت به این مکان مراجعه کنند.