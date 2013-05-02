به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی میرباقری در همایش ملی قرآن کریم و هنر که پیش از ظهر پنج شنبه با حضور آیت الله مقتدایی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و جمعی از مسئولان مدرسه هنر اسلامی در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با بیان اینکه قرآن محور تکامل تاریخی بشر است، اظهار داشت: تمسک به قرآن باید محور برنامه ها قرار گیرد تا فرآورده‌های قرآنی در بستر قرآن تولید شود.

وی ادامه داد: هنرمند پیشرو کسی است که از جهان آینده متولد شده باشد، آینده را درک کرده و ادراکات خویش را در تنگناهایی که در دنیای محدود به زمان است، به مخاطبان منتقل می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: هنرمند کسی است که احساسی از غیب عالم درون او تحقق پیدا کرده که در دیگران تجلی نیافته باشد.

وی اضافه کرد: این احساس هنرمند در فراتر از زمان خویش تجلی یافته و احساسات و عواطف اجتماعی را مدیریت کرده و از مرزهای کنونی خویش پیش برده و نیازی جدید را در انسان‌ها فعال کرده و از این احساس یک حرکت اجتماعی به سوی آینده پیش می‌برد.

حجت الاسلام میرباقری یادآور شد: احساس هنرمند در مدینه فاضله خود تجلی یافته و انتظارات و تحولات جدید ایجاد شده را سامان می‌بخشد.

وی با اشاره به اینکه هرچه پیش می‌رویم مقیاس هنر گسترده تر می‌شود، بیان کرد: یکی از عوامل اثرگذار در دوران تجدد هنر بوده است و آغاز رنسانس نیز بنا بر نقل عده ای از زمان تحول در هنر ایجاد شده است.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی عنوان کرد: هنر ناظر به غیب بوده و از کل هستی سخن گفته و گذشته و آینده را در برگرفته و ترسیم می کند.

وی اضافه کرد: هنر باید معطوف به همه عرصه های وجودی و مقیاس کل جامعه باشد تا حرکتی بزرگ برای ایجاد احساسی درونی در اشخاص صورت گیرد.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی با اشاره به اینکه هنر در یک هم افزایی تاریخی ایجاد می‌شود، اضافه کرد: ماموریت هنر باید بستری برای تحولات تاریخی و اجتماعی بوده و در این راستا ظهور یابد.

وی بیان کرد: هنر در دورن جامعه است و هنرمند در درون همان جامعه زندگی می کند و این عمل موجب توسعه و تحول در هنر می شود.

حجت الاسلام میرباقری ابراز کرد: در اندیشه فلسفی و تاریخی قرآن، انسان در پذیرش ربوبیت و توحید مختار است چرا که همواره در میان 2 جریان، یکی ولایت نور و دیگری ولایت ظلمات قرار دارد.

وی با بیان اینکه جوشش هنر نیز در دورن انسان اختیاری است، افزود: تفکر و تجربه، احساس و جوشش واقعیت هنر و دانش هایی که هنر را سامان می بخشند همه شان در دورن بستر ولایت نور و ولایت ظلمات قرار دارند.

