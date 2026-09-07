پیگیری مصوبات و پویایی برنامه های فرهنگی جنوب کرمان در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب استان کرمان که در جیرفت برگرار شد اظهار داشت: شکل گیری همدلی و همراهی میان مجموعه های فرهنگی و مسئولان جنوب کرمان، زمینه ساز حرکت های موثرتری در عرصه فرهنگ عمومی منطقه شده است.

وی با اشاره به مصوبات و اقدامات انجام شده در شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان افزود: این شورا به دلیل فعالیت ها، برنامه ریزی ها و مصوبات قابل توجه خود، به عنوان یکی از شوراهای برتر و نمونه کشور انتخاب شده است که این موفقیت، حاصل تلاش جمعی و همراهی اعضای شورا و دستگاه های فرهنگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: انتخاب شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان به عنوان یکی از شوراهای برتر، در کنار ایجاد انگیزه و امید، مسئولیت ما را در برابر فرهنگ مردم این منطقه سنگین تر می کند و باید از این ظرفیت برای تقویت برنامه های فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.

حسینی، با تاکید بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: لازم است مباحث و موضوعات فرهنگی جنوب کرمان با جدیت در همه شهرستان ها دنبال شود و مصوبات شورا از مرحله تصمیم گیری فراتر رفته و به برنامه های عملیاتی و قابل اجرا تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: جنوب کرمان دارای ظرفیت های ارزشمند فرهنگی، هنری، اجتماعی و مردمی است و توجه به این ظرفیت ها می تواند زمینه ساز پویایی بیشتر فعالیت های فرهنگی در منطقه باشد. بر همین اساس، باید برنامه های فرهنگی در هر هشت شهرستان جنوبی با نشاط، انسجام و اثرگذاری بیشتری دنبال شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، نهادهای فرهنگی و اعضای شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان ها تاکید کرد و گفت: با هم افزایی و استفاده از توان کارشناسی و ظرفیت های بومی می توان مسائل فرهنگی منطقه را به شکل دقیق تر شناسایی و برای آنها راهکارهای مناسب ارائه کرد.

وی افزود: پیگیری مستمر مسائل فرهنگی شهرستان ها، توجه به اقتضائات و ویژگی های هر منطقه و حمایت از برنامه های مردمی، از مهم ترین اولویت های شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان است و امیدواریم با همراهی همه اعضا، شاهد پویاتر شدن برنامه های فرهنگی در هشت شهرستان جنوبی باشیم.

حسینی، در پایان با قدردانی دوباره از رئیس و اعضای شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان گفت: مسیر توسعه فرهنگی جنوب کرمان، مسیری جمعی است و استمرار این حرکت ارزشمند، نیازمند همدلی، مسئولیت پذیری و پیگیری مستمر همه دستگاه ها و فعالان فرهنگی است.