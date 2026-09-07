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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

سامانه ارجاع هوشمند پرونده تا پایان مهرماه سراسری می‌شود

سامانه ارجاع هوشمند پرونده تا پایان مهرماه سراسری می‌شود

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اجرای آزمایشی سامانه ارجاع هوشمند پرونده در چند استان و دیوان‌های عالی و عدالت اداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در رابطه با سامانه ارجاع هوشمند پرونده، اظهار کرد: سامانه ارجاع هوشمند پرونده اکنون در دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و استان‌های تهران، قم، لرستان، فارس، اصفهان و خراسان جنوبی به صورت آزمایشی شروع به کار کرده و طی برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، تا پایان مهرماه در کل کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: به حداقل رساندن میزان دخالت عامل انسانی در ارجاع پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و حذف شائبه‌های ناشی از سوگیری‌های ارجاع پرونده، از جمله نتایج استفاده از سامانه ارجاع هوشمند پرونده هستند؛ ضمن آنکه این سامانه علاوه بر ارجاع خودکار، امکان کپی برداری خودکار پرونده از مبدا به مقصد (به عنوان مثال از دادگاه به دادگاه تجدیدنظر) را نیز دارد.

کد مطلب 6940298
مهسا حيدری توچائی

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