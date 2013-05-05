153 معدن فعال در استان قزوین وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جمشیدی ها در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش معادن استان که شنبه شب در استانداری برگزار شد اظهارداشت: معادن قزوین بیش از 4500 سال قدمت دارد و در حال حاضر 25 نوع ماده معدنی از 153 معدن فغال استان استخراج می شود که 80 معدن نیز راکد و غیر فعال است که می توان زمینه بهره برداری از آنها را نیز فراهم کرد.



جمشیدی ها بیان کرد: راههای دسترسی به معادن در طارم سفلی از دهنج به چرگر با مشارکت 30 درصدی راه و شهرسازی و 70 درصدی مجری طرح و نیز راه منتهی به معادن گرم آباد و شنین در تاکستان برای دسترسی به محور آبگرم و نیز راههای منتهی به معادن شمال قزوین هم در مسیر قزوین به اسماغیل آباد در دست اجراست.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تصریح کرد: در حوزه دامنه های البرز مناطق زاج سفید، کائولن، خاک صنعتی، زغال سنگ، گچ و نمک، سنگهای آهکی و سرب و روی جای گرفته و مجموعه متنوعی از سیلیس، مس، منگنز، آهن، بوکسیت و باریت وجود دارد.



وی ایجاد واحدهای فرآوری نمک در استان را ضرروری دانست و گفت: معادن گچ زیادی در منطقه داریم که نیازمند احداث کارخانه گچ مکانیزه هستیم و در سنگ تزئینی هم ظرفیت خوبی داریم و زمینه برای ایجاد صنایع کانی غیرفلزی فراهم شده است.



این مسئول افزود: 11 فقره طرح اکتشافی فلزات کمیاب ماننند طلا در 11 منطقه صادر شده که دو منطقه در سیردان، سه منطقه در نیارک، سه منطقه در صادق آباد، یک مورد در آبگرم، یک مورد در نکویه، دو مورد در آقچه کند است



340 میلیون تن استخراج مواد معدنی



مسعود صالحی معاون تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین هم با ارائه گزارشی از پهنه بندی مناطق مستعد معدنی اظهارداشت: 41 میلیارد تن میزان ذخایر معدنی کشور است که 11 درصد فلزی، 65 درصد ساختمانی، پنج درصد سنگ تزئینی است و 19 درصد سایر موارد است.



این مسئول بیان کرد: در سال 90 بیش از 340 میلیون تن مواد معدنی استخراج شد که شش درصد آن غیرفلزی بود در خالی که ذخایر ما 29 درصد است که اگر سالانه 100 میلیون تن استخراج کنیم تا 30 سال دیگر این ذخایر معادن تمام می شود.



وی افزود: در برنامه پنجم توسعه آمده است تا صاحبان زمین شناسی در مرحله مقدماتی پایش شود و استخراج 50 درصدی فلزات در سال آینده پیش بینی می شود که واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.



صالحی اظهارداشت: 9 پهنه بندی در استان صورت گرفته که در آنها معادن طلا، سرب و روی، منگنز، سیلیس، یافت می شود که شرح خدمات به مزایده گذاشته خواهد شد و برای ساماندهی امور عملیات جدید اکتشافی نخواهیم پذیرفت تا مقدمات کار توسط بخش خصوصی بخوبی انجام شود.





در ادامه قریب رئس مرکز پژوهش های سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور در خصوص قابلیت های استان قزوین برای استقرار دفتر نمایندگی مرکز فنآوری کاربردی علوم زمین شناسی و خدمات این سازمان مطالبی بیان کرد.



وی افزود: تجاری سازی دستاوردهای فنآوری علوم زمین، ساخت تجهیزات کاربردی، فنآوری اطلاعات، بکارگیری و ابداع روش های جدید در بخشهای عملیاتی علوم زمین، اکتشاف، استخراج و فنآوری و کابرد مواد معدنی از مزایا راه اندازی این دفتر در قزوین خواهد بود.







