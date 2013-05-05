باغ لاله های آسارا فرهنگ منطقه را نشان می دهد/ مردمانی خوب با طینتی پاک

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم خدایی معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و حسین توکلی مشاور عالی و سخنگوی سازمان سنجش در بازدید از پانزدهمین جشنواره باغ لاله های گرماب بخش آسارای کرج این منطقه را سرشار از ظرفیت در جذب گردشگر و مرکزی بسیار زیبا با مردمانی خوب توصیف کردند.

ابراهیم خدایی بخش آسارا را بسیار خاص توصیف کرد و اظهار داشت: پتانسیل‌ها و شرایط خاصی که در بخش آسارا حاکم است باعث جذب بسیاری از گردشگران به این محدوده می شود.

وی با اشاره به وضعیت اقلیمی حاکم در کشور گفت: در هر نقطه ای از کشور شگفتی هایی دیده می‌شود از جمله لاله های بخش آسارا که هر ساله افتخار میزبانی مردم خوب کشورمان را دارد.

معاون وزیر علوم افزود: این لاله ها و طبیعت زیبا پدیده خدادادی بوده و نشان دهنده این است که کشور نقاط ناشناخته زیادی دارد که باید کشف و سرمایه گذاری شود.

به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، بخش آسارا از دو زاویه یکی زیبایی در مسیر و دیگری آب و هوایی خاص، سالم و تمیز دارای اهمیت است.

خدایی همچنین یادآور شد: این بخش نیروهای خوبی مانند بخشدار، شهردار و... دارد که جوان، پرانرژی و پیگیر هستند که این نشانه رشد و ترقی این بخش در آینده خواهد بود .

در ادامه حسین توکلی مشاور عالی و سخنگوی سازمان سنجش کشور بخش آسارا را مرکز یا بخشی بسیار زیبا با انسان‌هایی خوب و طبیعتی بسیار جذاب و به یادماندنی توصیف کرد .

وی ادامه داد: با توجه به خصوصیات، تعداد روستاها و... در این منطقه اهالی بسیار محترم، فعال و تحصیل کرده ای با شوق زندگی بسیار زیاد است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور باغ لاله را یک پدیده جالب برای کشور توصیف و تاکید کرد: این باغ فرهنگ این منطقه را نشان می دهد و کسانیکه اینگونه باغ را پرورش می دهند باید با عواطف و خصوصیاتشان سازگار باشد که این نشانگر طینت پاک و خوب آنها است .

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: ممکن است مناطقی همچون باغ لاله گرماب در کشورهای خارجی نیز زیاد باشد، ولی اینکه این مکان به راحتی و حتی بدون دریافت ورودی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد بسیار حائز اهمیت است .