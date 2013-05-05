از حمایت مقاومت پشیمان نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز، عمران الزعبی گفت: شرایط منطقه پس از حمله اسرائیل پیچیده تر شده است.این حمله در را به سوی همه احتمالات گشوده است.

وی با بیان اینکه اطلاعاتی درباره سقوط هواپیمای اسرائیلی وجود ندارد افزود: میان گروه های تکفیری و صهیونیستها ارتباط قوی وجود دارد.

الزعبی بیان کرد: این حمله در شرایطی رخ داده است که ارتش سوریه پیشرفتهای زیادی در مبارزه با تروریسم داشته است و ارتش به عملیات خود علیه مزدوران اسرائیل در داخل سوریه ادامه خواهد داد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت: سوریه هرگز نقض حاکمیت و امنیت داخلی اش را نمی پذیرد.

الزعبی بیان کرد: گزینه های بزرگ بهای زیادی هم دارد. ما هیچگاه در انتخاب گزینه ملی و در راس آنها مقاومت پشیمان نیستیم.سوریه هرگز از مقاومت دست برنخواهد داشت.

وی گفت: ما به نیروهای مسلح، مردم و توانایی خود برای مقابله با تروریستها تکیه می کنیم.