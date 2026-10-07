تسریع در روند دادرسی در دستور کار محاکم استان زنجان قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب در دیدار با حیدر آسیایی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با اشاره به ضرورت اجرای دقیق دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار کرد: با تلاش و همکاری مدیران و رؤسای مجموعه‌های تابعه قوه قضاییه در استان، اهتمام جدی برای تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های محوله وجود دارد.

وی افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و توجه به اصلاح و تربیت زندانیان از جمله موضوعات مورد توجه در مجموعه قضایی استان است و در این زمینه اقدامات لازم در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به برگزاری دادرسی الکترونیکی در محاکم استان، گفت: تسریع و تسهیل در روند دادرسی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از موضوعات مورد تأکید در محاکم استان است.

افراسیاب همچنین بر ضرورت اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی برای اصلاح و بازپروری زندانیان تأکید کرد و ادامه داد: این موضوع به‌ویژه در کانون اصلاح و تربیت از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید با جدیت دنبال شود.

او با اشاره به ظرفیت نهادهای اجتماعی در حل‌ و فصل اختلافات، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، ریش‌سفیدان و معتمدان برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها مورد تأکید مجموعه قضایی استان است.