انتقاد معاون از رئیس/سیاست"بگم بگم" به سیاست "گفتم گفتم" مبدل شود

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله احمدزاده کرمانی عصر روز دوشنبه در جشنواره نسل سومی های اراک افزود: این سیاست باید به گفتم گفتک تغییر کند و در این مسیر از هوچی گری پرهیز کنیم.

وی با بیان اینکه آینده کشور به رغم تمام مشکلات و نواقص حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه خواهد بود گفت: یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه بحث نیروی جوان است.

احمد زاده کرمانی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته دنیا پیری جمعیت یک تهدید برای کشورها قلمداد می شود و این در حالیست که بالغ بر 60 درصد جمعیت کشور ما تا 35 سال هستند که یک فرصت تاریخی در کشور است چراکه جوانی جمعیت تحول، تحرک و انرژی می اورد.

وی با بیان اینکه ایران علاوه بر جمعیت جوان ایران دارای عقبه تاریخی و تمدن و فرهنگ است اظهارداشت: جغرافیای فرهنگی ایران فراتر از مرزهاست و اقلاب لاهوری در هند، سنایی غزنوی، مولانا و سایر شعرا و ادیبان این مملکت از مرزها فراتر رفته و امروز زبان، ادبیات و هویت ایران در همه جای دنیا خودنمایی می کند.

جوانهای مملکت نقش آفرینی کردند

رئیس پیشین سازمان گردشگری و صنایع دستی در دولت فعلی با بیان اینکه در تمام برهه های حساس این جوانهای این مملکت بودن که نقش آفرینی کردند تصریح کرد: انقلاب ایران، جنگ هشت ساله و امروز شاخصهای علمی بر روی دوش جوانان است.

وی ادامه داد: به باور بنده در عرصه اجرایی کشور نیز با وجود همین پتانسیل های نیروی وجوان باید جوانسازی و انرژی های جوان برای ایجاد امید و نشاط باید تزریق شود و دولتی مبتنی بر نیروی جوان شکل بگیرد.

هرم سنی جامعه جوان اما هرم مدیریتها به سمت پیری رفت

احد زاده کرمانی اضافه کرد: هرم سنی در جامعه جوان شده است اما هرم مدیریتها به سمت پیری و فرسودگی رفته و اگر این جریان به این شکل ادامه پیدا کند ممکن است در بدنه دولت و آحاد مردم اختلالاتی بوجود آید.

وی با بیان اینکه امروز باید نقش جوانان در نقش آفرینی های توسعه ملی پررنگ شود گفت: عقبه تاریخی ملت نشان داده است جوانان نقش آفرینی های عظیم و اثرگذاری در توسعه و رقم زدن تاریخ ایران داشته اند باید یک بار دیگر به انها اعتماد کرده و بخشی از مدیریتها را به آنها واگذار کنیم.

استاندار سابق فارس با تاکید بر اینکه بیشترین ظرفیت حماسه سازی را جوانان دارند اظهارداشت: جوان گرایی و بومی سازی از جمله مطالبات مردم است چراکه در مدیریتها از افراد بومی و یا حتی جوان بکار گرفته نمی شوند.

مگر در استانها قحط الرجال است

وی با بیان اینکه چه ضرورتی دارد اگر استاندار یک استان معاونین خود را از خارج از استان انتخاب کند مگر در استانها قحط الرجال است، اضافه کرد: می شود با اتحاد جوانان کارهای بزرگ و اساسی انجام داد و امروز مطالبه مردم این است که اگر انقلاب بر پایه نهج البلاغه شکل گرفته به همان شکل هم ادامه پیدا کند.

احمدزاده کرمانی ادامه داد: عدالت از جمله ویژگیهای حکومت امام علی (ع) بود و اگر مسئولین از عدالت بگویند و در مقام عمل و اجرا خلاف آن را عمل کنند آحاد مردم را نسبت به شعار عدالت واگرا کرده اند.

وی به مشکلات و تنگناهای جوانان اشاره کرد و گفت: امروز اگر یک جوان نمی تواند یک وام چند میلیون تومانی بگیرد اما در همین جامعه یک آدم سه هزار میلیارد تومان ال سی باز می کند و این یعنی تبعیض و یعنی بی عدالتی در جامعه.

عمل به عدالت از فرمولهای جامعه است

استاد دانشگاه امام صادق با بیان اینکه مناسبات غلط ریشه عدالت را از بین می برد گفت: عمل به عدالت از فرمولهای جامعه است و اگر رعایت نشود این می شود که در جامعه اتفاق افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: در نظام اسلامی جهت گیریها باید در مسیر عدالت و فرصتهای برابر باشد و اگر فردی فاسد را در نظام بانکی دیدید حذف کنید و آنچه که ما در سال 84 در مورد خاوری گفتیم برای حذف ان اما اتفاق نیفتاد.

عضو هیئت علمی با بیان اینکه ما نباید در آدمها متوقف شویم گفت: خط قرمزی در کابینه و در عدالت نباید وجود داشته باشد.

خط قرمزی در کابینه و در عدالت نباید وجود داشته باشد

وی با اشاره به اینکه اگر مدیر دولتی شدید نباید کار اقتصادی بکنید و این بی عدالتی در جامعه است، گفت: یکی از مدیران که رئیس کمیسیون هم هست با تغییر کاربری زمین پاساژ 50 میلیارد تومانی می سازد و وقتی از وی سوال می شود می گوید می خواهم وقف کنم و این یعنی نزدن ریشه فساد و بی عدالتی.

رئیس پیشین سازمان گردشگری و صنایع دستی در دولت فعلی با تاکید بر اینکه انقلاب اگر بخواهد انقلاب بماند "باید" انقلاب بماند تصریح کرد: سیاست بگم بگم باید بشود گفتم گفتم در مسیر قانونی و هوچی گری نکنیم.

وی اضافه کرد: به آنچه که می گویید عمل کنیدو با عملتان با مردم حرف بزنید و در همه چیز با عدالت رفتار شود.

اینطور نیست که مردم رای بدهند و ما بتوانیم هشت سال سوار جت دولت شویم

نامزد احتمالی ریاست جمهوری یازدهم گفت: اینطور نیست که مردم رای بدهند به یک رئیس جمهور و بعد بگیرند بخوابند و ما بتوانیم هشت سال سوار جت دولت سوار شویم و یکه تازی کنیم چراکه کوچکترین اقدام سوئی توسط مردم دیده و رصد می شود.

وی با بیان اینکه باید حرف شفاف به مردم زده شود گفت: باید مبارزه با فساد، گرانی و مسائل بین المللی و شفاف به مردم گفته شود.

احمدزاده اظهارداشت: در نهایت این مردم هستند که حماسه پرشوری را رقم خواهند زد.