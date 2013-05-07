فردا خروجی ائتلاف 5 نفره انتخابات ریاست جمهوری مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، منوچهر متکی ظهر روز سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اراک در تالار ولایت افزود: پس از نامه ای که هشت اسفند ماه برای مردم نوشتم این بار نیز این نامه منتشر می شود.

وی با بیان اینکه در ظرف دو سال گذشته مسائل کشور توسط 150 نفر از اساتید دانشگاهی و صاحب نظران رصد شده است خاطرنشان کرد: این نامه برای صاحب نظران و روشنفکران و دانشگاهیان ارسال می شود.

مشکلات کشور را جدی می دانیم

وی ادامه داد: در ظرف این مدت مشکلات کشور شناسایی، رصد و برای آن راهکار اندیشیده شده است چراکه ما مشکلات کشور را جدی می دانیم و اگر نتوانیم ظرف مدت کوتاهی به انبوه متقاضیان در جامعه پاسخ بدهیم نظام با مشکل مواجه می شود.

متکی یکی از مشکلات کشور را ایجاد اشتغال و بحث بیکاری برشمرد و اظهارداشت: امروز در خانواده ها نه تنها یک نفر بلکه چندین نفر بیکار وجود دارد و از آن طرف با مشکل گرانی و تورم مواجه هستیم.

بازنگری و ارزیابی جدی در بحث اقتصاد کشور لازم است

وی با اشاره به اینکه در شهریور و مهرماه گذشته نه تنها افزایش قیمت بلکه کودتای قیمت اتفاق افتاد خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه شعار دادیم اما گام عملی مهمی تاکنون در حل مشکلات مردم برنداشته شده است لذا بازنگری و ارزیابی جدی در بحث اقتصاد کشور لازم است.

وزیر امور خارجه سابق کشور افزایش سهم تولید داخل و درآمد ملی را باعث ارتقاء معیشیت جامعه برشمرد و تصریح کرد: گام اول این است که باید بدانیم اقتصاد یک علم است و مدیریت کشورداری در همه جای دنیا طبق یکسری چارچوبها و ضوابط و قواعدی دارد چراکه مشکلات کشور با اقتصاد دستوری حل نمی شود.

وی ادامه داد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی می گوید ساعت 12 شب به من گفتند که دلار باید فردا گران شود نشان می دهد که از این مدیریت و علم فاصله گرفته ایم.

سیاست ما نه تنها در جهت تولید نیست بلکه مانع تولید است

متکی با بیان اینکه سیاست ما نه تنها در جهت تولید نیست بلکه مانع تولید است گفت: تولید ثروت باید در کشور مقدس شمرده شود و این تولید ثروت منظور حرام خواری، رانت خواری، کلاه برداری و آقازادگی نیست.

وی ادامه داد: اینکه در شهری به مانند تبریز از 500 کارخانه تنها 133 کارخانه با ظرفیت 30 درصد در حال حاضر کار می کند و از کشاورز گندم تولیدی را زیر 500 تومان می خریم و هزار تومان ان را از خارج وارد می کنیم یعنی به صورت عملی گفته ایم" تولید در ایران مقرون به صرفه نیست".

یکی از مشکلات ما این است که فکر میکنیم همه چیز را می دانیم

وی گفت: یکی از مشکلات ما این است که فکر میکنیم همه چیز را می دانیم ولی اگر این حرف را زدیم بزرگان می گویند این آدم هیچ چیز نمی داند چرا که دیگر دوره اینکه همه چیز را یک نفر بداند تمام شده است و در این دوران مناسبات پیچیده روابط و تکنولوژی باید از نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده کنیم.

کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری یازدهم در پاسخ به سوال دانشجویان مبنی بر سیاست خارجی گفت: سیاست خارجی تفسیر این دو حرف است حرف خوب زد در دنیا و خوب حرف زد با دنیا.

یک نفر به عنوان خروجی ائتلاف معرفی می شود

وزیر امور خارجه سابق کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ائتلاف پنج نفره اصول گرایان اشاره کرد و گفت: ما پنج نفر طبق یک توافق نانوشته به نتیجه رسیدیم که طی این مدت با نظرسنجی ها مشخص کنیم چه کسی بیشترین رای را خواهد داشت و فردا ( چهارشنبه) در جلسه پنج نفره ائتلاف اصول گرایان تمام این اطلاعات و نظرسنجی ها رصد می شود و در صورت نداشتن مشکل خاصی یک نفر به عنوان خروجی ائتلاف معرفی می شود.

وی اضافه کرد: و مابقی به این رقابتها پایان می دهند.