باقری لنکرانی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی هم با حضور در وزرات کشور نام خود را در رقابت های ریاست جمهوری یازدهم ثبت کرد.

لنکرانی متولد ۱۳۴۴ از تهران با مدرک دکترای حرفه‌ای پزشکی ، مدرک تخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد‬ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

وی که یکی از جوانترین کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم است وزیر بهداشت کابینه اول محمود احمدی نژاد را در کارنامه خود دارد.



لنکرانی که گزینه جبهه پیداری در این انتخابات است ، حضور خود در عرصه انتخابات را حضور فردی ندانست و با تأکید به حضور گفتمان در انتخابات، اعتقاد دارد: در انتخابات مهم است که افراد را از نظر گفتمانی نقد کنیم، نقد گفتمان ها با اخلاق اسلامی منافات ندارد اتفاقاً عدم شفافیت با اخلاق اسلامی منافات دارد.

همچنین لنکرانی در یکی از سخرانی های خود با بیان اینکه از احمدی نژاد در کابینه اش استفاده نمی کند، تاکید کرد: اشخاصی که می گویند شب انتخابات افشاگری می کنیم، قابل اعتماد نیستند.