شهنام صفاجو مدیرمسئول و عضو شورای سردبیری مجله "ترانه ماه" که به تازگی و برای نخستین‌بار اقدام به طراحی و اجرای برنامه انتخاب بهترین‌های سال موسیقی پاپ ایران توسط کارشناسان رسانه‌ای کرده است درباره انگیزه‌های انجام این نظرسنجی کارشناسی به خبرنگار مهر گفت: مجله "ترانه ماه" دهمین سال از انتشار خود را پشت سر می‌گذارد که طی این 10 سال بیش از هر عنوانی روی موسیقی پاپ و عنصر اصلی تشکیل‌دهنده آن یعنی ترانه متمرکز بوده است.

وی افزود: در همه این سال‌ها و با توجه به امکانات موجود نظرسنجی، "ترانه ماه" انتخاب و معرفی بهترین های سال موسیقی پاپ ایران را در دستور کار داشته است با این توضیح که در گذشته همکارانم در مجله با فعالان موسیقی پاپ، آهنگسازها، نوازنده‌ها و خواننده‌ها تماس می‌گرفتند و نظرسنجی می‌کردند که این نوع نظرسنجی مشکلاتی را در پی داشت. به طور مثال برخی از اهالی موسیقی پاپ نمی‌خواستند که نظرشان منتشر شود و به همین دلیل از گفتگو سر باز می‌زدند و نکته دیگر اینکه اغلب شرکت‌کنندگان هم به دوستان و یا گروه کاری خود رای می‌دادند.

صفاجو متذکر شد: به همین دلیل دنبال تغییر رویه‌ای در انتخاب بهترین‌ها و رسیدن به نگاه کارشناسی‌تری بودیم تا اینکه به ایده نظرسنجی تخصصی از رسانه‌های جمعی اعم از نویسندگان و خبرنگاران فعال در عرصه موسیقی در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، مجلات، پایگاه‌های خبری، سایت‌های موسیقی و برنامه‌های مرتبط رادیو و تلویزیونی رسیدیم. در همین راستا نظرسنجی گسترده ای را در سطح رسانه ها آغاز کردیم تا اهالی رسانه با رای باز خود که در مجله منعکس شده است، بهترین های سال موسیقی پاپ ایران را اعلام کنند و طبیعتا این نوع انتخاب بدون هیچ جانبداری گروهی و یا فردی، از استقلال و اعتبار ویژه ای نسبت به گذشته و برنامه های مشابه برخوردار بود؛ چرا که جامعه رسانه ای توجه عمیقی نسبت به مسایل فرهنگی و هنری از جمله موسیقی پاپ دارد و آرای آنها از اهمیت ویژه ای هم برای جامعه موسیقی برخوردارست.

وی افزود: نتایج به دست آمده از این نظرسنجی کارشناسی بسیار امیدوارکننده بود و ما آن را به فال نیک گرفتیم و در نخستین حضور توانستیم قدم خوبی را برای پایه‌گذاری صنف رسانه ای موسیقی پاپ برداریم و در نهایت امیدواریم با مساعدت حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، صنف رسانه‌ای موسیقی پاپ هم تاسیس شود تا از این پس اهالی رسانه نقش مهمی در پیشرفت این نوع موسیقی داشته باشند. در واقع برخی اوقات که موج انتقادها متوجه موسیقی پاپ می شود، اهالی رسانه با نگاه تحلیلی و نقطه نظرات دقیق و کارشناسی خود می توانند این انتقادها را تعدیل و ساماندهی کنند.

مدیر مسئول مجله "ترانه ماه" در پاسخ به این که واکنش اهالی پاپ نسبت به این نظرسنجی چه بوده است؟ گفت: این نظرسنجی برای بسیاری از اهالی موسیقی بسیار با اهمیت بود و دوستان خیلی پیگیر نتایج بودند و با اعلام آرای نهایی هم بسیاری از چهره های موسیقی پاپ بر آن صحه گذاشتند. ضمن اینکه این نظرسنجی به 14 زمینه بهترین چهره سال، بهترین خواننده، بهترین آهنگساز، بهترین تنظیم کننده، بهترین ترانه سرا، بهترین نوازنده، بهترین آلبوم سال، بهترین قطعه (تراک)، بهترین خواننده اجرای زنده (کنسرت)، بهترین تیتراژ و آهنگ فیلم، بهترین میکس و مسترینگ، بهترین گروه موسیقی، پدیده سال 91 و پیش بینی چهره برتر سال 92 تقسیم شده بود که از بعد کمّی هم توانست جامعه موسیقی پاپ را به گونه‌ای مدنظر قرار دهد که همه آنها دیده شوند.

وی در پایان افزود: در نظر داریم با کسب مجوزهای لازم و طی یک مراسم از بهترین‌های این نظرسنجی تقدیر کنیم که البته هنوز تاریخ و مکان برگزاری آن مشخص نیست.

طبق نظرسنجی کارشناسی "ترانه ماه" که با آرای باز 96 فعال رسانه ای صورت گرفته است، بهترین چهره سال محسن چاوشی، بهترین خواننده احسان خواجه امیری، بهترین آهنگساز کارن همایونفر، بهترین تنظیم‌کننده سیروان خسروی، بهترین ترانه‌سرا روزبه بمانی، بهترین نوازنده بابک ریاحی‌پور، بهترین آلبوم سال "عاشقانه‌ها" (احسان خواجه امیری)، بهترین قطعه "احساس آرامش" (احسان خواجه امیری)، بهترین خواننده اجرای زنده (کنسرت) شهرام شکوهی، بهترین تیتراژ و آهنگ فیلم "زمانه" (گروه سون)، بهترین میکس و مسترینگ سیروان خسروی، بهترین گروه موسیقی گروه رستاک، پدیده سال 91 موسیقی پاپ کامران رسول‌زاده و پیش‌بینی چهره برتر سال 92 شهرام شکوهی بوده‌اند.