انتقاد از طرح موضوع مشارکت "50 میلیونی"/ فتنه انتخابات ریاست جمهوری امسال"تقلب گفتمانی"است

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی عصر پنجشنبه در جمع مردم خرم آباد اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری از این جهت که اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از فتنه 88 است اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد.

وی با بیان اینکه همه انتخابات ها در کشور ما ویژه بوده اند و باعث شده اند که شور و نشاط خاصی در جامعه ایجاد شود، تصریح کرد: انتخابات یازدهم ریاست جمهوری بسیار مهم است و خیلی ها امیدوارند که در این انتخابات حضور مردمی چشمگیر نباشد.

برخی افراد آمار اشتباه می دهند تا یک سقف آرا نشدنی را مطرح کنند

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از اینکه برخی افراد آمار اشتباه می دهند، عنوان کرد: برخی مسئولان با طرح مشارکت 50 میلیونی یک سقف آرا نشدنی را مطرح می کنند در حالیکه تعداد افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات از این تعداد کمتر است.

وی ادادمه داد: مردم در انتخابات یازدهم برای آنکه پیوند خود را با انقلاب یک بار دیگر نشان دهند حضوری حماسی خواهند داشت.

لنکرانی با تاکید بر اینکه حضور مردم در انتخابات یازدهم یک حضور حماسی و گسترده خواهد بود، افزود: حضور مردم در صحنه های مختلف مهمترین سرمایه کشور ایران است.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری امسال بیش از آنکه مهم باشد چه کسی رای می آورد حضور حماسی مردم مهم است، اظهار داشت: امروز نظام ما به رشد رسیده و سلایق مختلفی در آن وجود دارد و همین تنوع، نقطه قوت و زمینه ساز حضور گسترده مردم است.

فتنه انتخابات ریاست جمهوری امسال فتنه "تقلب گفتمانی" است

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ما باید از بین کاندیداها بهترین را انتخاب کنیم و مبنای کار ما حرکت روبه جلو نظام باشد، یادآور شد: ممکن است کسانی که نتوانستند منویات خود را سال88 محقق کنند امروز با یک کینه بیشتری انتخابات ریاست جمهوری را دنبال کنند.

لنکرانی با اشاره به اینکه فتنه موجود در انتخابات امسال از نوع فتنه 88 و آشوب خیابانی نیست، گفت: فتنه انتخابات ریاست جمهوری امسال فتنه "تقلب گفتمانی" است.

وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم که فتنه "تقلب گفتمانی" رخ بدهد، اظهار داشت: بخش از این فتنه گسست از آرمانها، بخش آرمان گرایی غیر واقع گرایی و بخش مطرح کردن آرمانهای متفاوت با انقلاب است.

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرد که انتخابات یازدهم ریاست جمهوری سرمایه ای برای کشور فراهم کند که ایران اسلامی هیچگاه دشمن شاد کن نشود.

پافشاری بر آرمانها اصل اساسی انتخابات پیش رو است

لنکرانی با اشاره به اینکه برخی افراد در انتخابات امسال می خواهند این تقلب را ایجاد کنند که راه برون رفت از مشکلات دست کشیدن از آرمان ها است، اظهار داشت: برخی افراد به دنبال ایجاد این تفکر هستند که راه برون رفت از مشکلات این است که یک مقداری فیتیله سال 57 را پایین بکشیم و دست از آرمانها برداریم.

وی با اشاره به اینکه این در حالیست که تنها راه رفع مشکلات پافشاری بیشتر بر آرمانها است، تصریح کرد: این نگاه مومنانه را باید با تدبیر و تفکر به عرصه اجرا تبدیل کنیم.

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه عمل به تکلیف صرفا رفع تکلیف نیست، گفت: در محقق شدن اهداف خود نباید حتی یک لحظه هم گمان کنیم که می توان با جدا شدن از آرمانها به موفقیت رسید.

لنکرانی با بیان اینکه پافشاری بر آرمانها اصل اساسی انتخابات پیش رو است، افزود: در انتخابات پیش رو باید نشان دهیم که پول، شایعات، وابستگی خانوادگی و ... اثری بر آراء ما ندارد.

ما روی نتیجه انتخابات ماموریتی نداریم

وی با تاکید بر اینکه در انتخابات یازدهم نشان می دهیم که رای مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران تصنعی نیست و تعیین کننده است، اظهار داشت: مبنای انتخاب مردم بیش از همه چیز صداقت و شفافیت است.

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه ما روی نتیجه انتخابات ماموریتی نداریم، یادآور شد: وظیفه ما این است به آنچه که صحیح می دانیم و وظیفه داریم عمل کنیم.

لنکرانی با بیان اینکه اسراف در انتخابات و هزینه های تبلیغاتی تعیین کننده نیست، تصریح کرد: حضور پرخرج انتخاباتی کار صحیحی نیست و اگر هم امکانش را داشتیم این کار را نمی کردیم.

تحریم های اقتصادی تنها ورق پاره نبوده اند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ما یک برنامه را با همکاری تعدادی از اساتید دانشگاه تدوین کرده ایم، گفت: تلاش ما بر این بوده است که در این برنامه یک نگاه واقع بینانه برای حل مشکلات کشور داشته باشیم.

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: ما آمادگی داریم که حتی اگر رای نیاوردیم هم این برنامه را در اختیار هرکسی که رای آورد قرار دهیم.

لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تحریم های اقتصادی تنها ورق پاره نبوده اند و تاثیرات سوئی را بر اقتصاد کشور گذاشته اند، افزود: اما اینگونه نبوده است که سوء مدیریتها در تشدید وضعیت اقتصادی کشور بی اثر بوده باشد.

وی با تاکید بر اینکه دنیا تنها محدود به اروپای غربی و آمریکای شمالی نمی شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی یکی از ضعیف ترین اقتصادهای دنیا در پیش آگهی اروپای غربی و آمریکای شمالی است.

روابط بین المللی مطلوب روابط بین المللی تعادلی است

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه امروز رشد اقتصادی این کشور ها در پایین ترین سطح خود قرار دارد، ادامه داد: امروز قطبهای جدید سیاسی و اقتصادی در دنیا شکل گرفته است که ایران با این کشورها روابط سیاسی خوبی دارد و می تواند با کمک آنها در عرصه اقتصاد نیز فعال شود.

لنکرانی با بیان اینکه روابط بین المللی مطلوب روابط بین المللی تعادلی است، یادآور شد: اصل این است که هیچ کس در هیچ جای دنیا احساس نکند که ایران اسلامی ضعیف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دفاع از کشورهایی مثل فلسطین دفاع از منافع ملی خودمان نیز هست، ادامه داد: توقع این بود که برخی افراد از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند اما با این تفکر که بیداری اسلامی توطئه آمریکا است این ظرفیت را از دست دادند.

برخی مسئولان درست در چارچوب برنامه غربی ها حرکت می کنند

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برخی از فرصتهای مهمی که می توانستیم از آنها بیش ترین استفاده کنیم را از دست دادیم، ادامه داد: خیلی از اتفاقات مبارکی که می توانست در چارچوب بیداری اسلامی در دنیا الهام بخش انقلاب اسلامی ایران باشد را از بین بردند.

لنکرانی عنوان کرد: چرا باید برخی مسئولان درست در چارچوب برنامه غربی ها حرکت کنند و فضایی را ایجاد کنند که بیداری اسلامی با مشکل فرقه گرایی مواجه شود.

وی افزود: درست زمانی که دشمنان به دنبال این بودند که بین ایران اسلامی و سایر کشورهای اسلامی تفرقه بیاندازند موضوع مکتب ایرانی مطرح شد که این کار درستی نبود.