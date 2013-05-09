انتقاد از لباس کاندیدای جبهه پایداری/ لطفا کاپشن احمدی نژادی را دربیاورید

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست پرسش و پاسخ کامران باقری لنکرانی با مردم خرم آباد افراد سوالات خود را به صورت مکتوب می پرسیدند که در این میان یکی از سوالاتی که به دست مجری برنامه رسید در نوع خود جالب بود به طوریکه مجری برنامه در واکنش به این سوال گفت نمی داند فردی که این سوال را پرسیده شوخی کرده یا جدی گفته است!

این فرد در سوالش از کاندیدای جبهه پایداری پرسیده بوده که چرا کاپشن احمدی نژادی پوشیده و با این کاپشن شبیه احمدی نژاد شده است و از او خواهش کرده بود که این کاپشن را عوض کند.

و اما پاسخ لنکرانی به سوال این فرد نیز در نوع خود جالب بود. وی در پاسخ به این سوال گفت: تلاش ما بر این است که نگاهمان در همه زمینه ها تکلیف محور باشد. من در پوشش فکر می کنم این نکته، نکته مهمی است که کسی برای خودش یک پوشش اختصاصی را تصور نکند. من برخی اوقات پارچه ای می پوشم، گاهی اوقات کت و شلوار، روپوش پزشکی، کاپشن و گاهی اوقات به خاطر گرما فقط پیراهن می پوشم.

لنکرانی در مورد کاپشنی که در این مراسم پوشیده بود نیز گفت: ما از شیراز که می آمدیم باران بود و برای اینکه خیس نشوم کاپشن پوشیدم.در سفرهای بعدی نیز سعی می کنم متناسب با مراسم لباس بپوشم.

یکی دیگر از حاشیه های سفر کامران باقری لنکرانی عیادت از بیماران تالاسمی استان بود. همچنین لنکرانی به گفته مجری برنامه دیداری با نماینده ولی فقیه در لرستان نیز داشته است.

سخنرانی انتخاباتی لنکرانی البته حواشی دیگری داشت که مربوط به بخش سخنرانی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری بود. حجت الاسلام نبویان در سخنان خود با تعریف و تمجید از لنکرانی گفت: ایشان در دولت نهم به خاطر اعتراضی که به مشایی کرده اند "الحمدلله" جزء مطرودین آن جمع هستند.

از دیگر حاشیه های این برنامه انتقاد مجری از جمع آوری بنرهای همایش "حماسه سیاسی و انتخابات 92" از سطح شهر بود به طوریکه وی در سخنانش گفت که با توجه به قانون ممنوع بودن نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر ما هیچ بنری با نام و عکس آقای لنکرانی در سطح شهر نزدیم و همه بنرها با نام حجت الاسلام نبویان بود؛ در صورتیکه کاندیداهای دیگر بنرهایشان را با عکس و اسم در سطح شهر زدند و برنامه شان هم برگزار شد و کسی برخوردی نکرد.