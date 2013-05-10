توصیه های لنکرانی به هاشمی رفسنجانی؛ عملکرد تلخ شما از ذهن مردم پاک نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی شامگاه پنج شنبه در مراسم پرسش و پاسخ با مردم بروجرد در مسجد حضرت ولیعصر(عج) این شهر در سخنانی با بیان اینکه نگاه تمام دولتها در سالهای پس از پایان جنگ این بوده که یک کارستانی را انجام دهند، اظهار داشت: یکی از معضلات ما این بوده که پرونده بودجه کشور بر اساس 40 درصد از درآمدهای نفتی بسته شده است.

وی تصریح کرد: در راستای رفع این مشکل با تامین هزینه ها و داشتن درآمدهای جایگزین می توان از اقتصاد وابسته به نفت رهایی پیدا کنیم.

متاسفانه نگاه اقتصاد دولتی کماکان در کشور جاری است

این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت برای هزینه کرد به انضباط بیشتری احتیاج دارد چرا که نمی توان همه کارها را با هم پیش برد و باید اولویت بندی صورت گیرد، افزود: در حال حاضر بخش مهمی از کارهای زیر بنایی انجام شده اما به خاطر اینکه اولویت بندی نشده تاثیری در معیشت مردم نداشته است.

لنکرانی با بیان اینکه متاسفانه نگاه اقتصاد دولتی کماکان در کشور جاری است، افزود: علی رغم اینکه در دولت احمدی نژاد بخش خصوصی مطرح شد اما با واگذاریهای صورت گرفته برخی از پروژه ها به تاراج رفت.

وی تصریح کرد: در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد با اجرای سیاستهای اصل 44 واگذاریها آنقدر زیاد شد که یک بخش شبه دولتی ایجاد شد که با ضرر هم روبه رو شد.

کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: باید به سمتی برویم که فرصتهای برابری برای همه مردم به وجود آید و شرکتهایی که واگذار می شوند از بار دولت بکاهند نه اینکه باری بر دوش دولت بیفزایند.

کارنامه دولت در بخش درآمدهای نفتی کارنامه خوبی بوده است

این کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری همچنین با بیان اینکه کارنامه دولت در بخش درآمدهای نفتی کارنامه خوبی بوده است، تصریح کرد: باید به سمتی برویم که خام فروشی را از سیاستمان حذف کنیم و بیشتر به سوی اقتصادی با ارزش افزوده حرکت کنیم.

لنکرانی اظهار داشت: تا حدودی زیرساختها در این زمینه فراهم شده که باید در این خصوص برنامه ریزی جدی و واقع بینانه ای صورت گیرد.

وی با بیان اینکه باید امیدوار باشیم در صورت حرکت در این مسیر می توان در پایان چهارسال به جایگاه مهمی رسید، یادآور شد: موفقیت این موضوع در آن است که ما خودمان تصمیم بگیریم چه موقع نفتمان را بفروشیم.

دولت برای آرمانها کم گذاشته است

لنکرانی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در کابینه دولت دهم انتخاب نشدید؟ اظهار داشت: در دولت نهم بنده بیش از هزار و 472 روز وزیر بهداشت بودم که به طور قطع مسئولیت یک امر دائمی نیست و در پایان چهار سال مسئولیتم به سر رسید.

وی افزود: در دولت دهم احمدی نژاد تصمیم گرفت که سه وزیر بهداشت، رفاه و آموزش و پرورش را از بین خانمها انتخاب کند که من نیز موافقت کردم.

این کاندیدای جبهه پایداری تصریح کرد: به دلیل اختلاف نظرهایی که پیش آمد و تفاوت جدی نگاهها ما دیگر نخواستیم در کابینه دولت دهم قرار بگیریم البته مهم این است که ما الان منتقد دولت هستیم اما این انتقاد ما از باب اینکه در دولت دهم نبودیم نیست چرا که ماندن در دولت را ارث خود تلقی نمی کنیم.

لنکرانی ادامه داد: انتقاد ما به دولت بر سر این است که می گوییم چرا دولت برای آرمانها کم گذاشته است. ما فکر می کنیم دولت دهم می توانست یک تجربه موفقی از خدمت رسانی مومنانه و پافشاری بر اصول را به جا بگذارد.

وی با بیان اینکه این دولت وامدار شهیدان و ایثارگران است، تصریح کرد: اگر کسی این وامداری را فراموش کند و بخواهد جهت و مسیر کار خود را تغییر دهد به طور قطع با شان آرمانهای انقلاب هم مسیر نبوده است. ما این روند را مومنانه تلقی نکرده و با آنها مخالفت کرده ایم چرا که پایبندی به اصول نقاط قوت دولت محسوب می شود نه نقاط ضعف آن.

رقابت اصلی در این دوره از انتخابات بین اصولگرایان خواهد بود

این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که حضور اصلاح طلبان را در این دوره چطور می بینید؟ اظهار داشت: اصلاح طلبان به دلیل شکافی که میان آنها وجود دارد توان اداره کشور را ندارند چرا که یک گسستگی بین رهبران آنها وجود دارد و توان حضور در انتخابات را ندارند.

لنکرانی افزود: آنچه که مشخص است این است که رقابت اصلی در این دوره از انتخابات بین اصولگرایان خواهد بود.

الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی باید به عنوان گفتمان در جامعه مطرح شود

وی همچنین در پاسخ به این سوال که برای طراحی یا تدوین الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی چه برنامه ای دارید نیز گفت: ممکن است 10 سال طول بکشد که به مبانی این الگو برسیم.

لنکرانی افزود: طراحی چنین الگویی کاری پویا است و به تلاش همه صاحب نظران نیاز دارد اما اصولی از این کار در دست داریم که به ما کمک می کند در تصمیم گیری هایمان درست عمل کنیم.

این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری افزود: طبق سفارش مقام معظم رهبری الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی باید به عنوان گفتمان در جامعه مطرح شود و این سیاست یک سیاست ترویجی است و بدنبال ترویج این گفتمان در بین جوانان هستیم.

لنکرانی با بیان اینکه کسی که مسئول اداره کشور می شود باید تصمیم گیری هایش بر مبنای اصول باشد، افزود: یکی از مهمترین اصول این است که هر تصمیم اقتصادی که باعث شکاف اقتصادی شود تصمیمی غلط است.

وی با تاکید بر اینکه رعایت اصول پیشرفت ایرانی - اسلامی کمک می کند کسی که در مقام تصمیم گیری است در همان راستا قدم برداشته و مسیر را گم نکند، افزود: آن کسی که در مقام اجرا قرار می گیرد باید مراقب باشد که این اصول به هیچ وجه زیر پا گذاشته نشود.

مشروعیت در نظام ناشی از اتصال به ولایت فقیه است

این کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه دولت نباید خود را محدود کند بلکه باید از خرد جمعی استفاده کرده و نسبت به ظرفیتهای موجود در کشور بیشترین تعهد را داشته باشد، یادآور شد: ما تصمیم گرفته ایم که در صورت انتخاب شدن شبکه ای از نخبگانی تشکیل بدهیم و این شبکه برای پشتیبانی از تصمیمات دولت باشد چرا که دولت باید از ظرفیت نخبگان از همه جای کشور استفاده کند.

لنکرانی تصریح کرد: ما دولت خود را از انتقاد ناپذیری، محدود کردن نفع نخبگان و نفی تصمیم گیری با استفاده از خرد جمعی دور خواهیم کرد.

وی در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه نظام مردم سالاری دینی نظامی است که در چارچوب اعتقاد به ولایت الهی قابل درک و تامل است، افزود: انسان مومن هیچ ولایتی را برای خود و جامعه خود قائل نیست مگر این ولایت از جانب پروردگار باشد. بنابراین مشروعیت در نظام ما ناشی از اتصال به ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه البته کارآمدی نظام در گرو حضور، رای و مشارکت مردم است، افزود: خداوند را شکر می کنیم که رهبری داریم که نه تنها در جنبه های دینی و الهی صاحب نظر هستند بلکه در بقیه زمینه ها نیز تدابیر و رهنمودهایشان هم کارساز است.

این کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: من بارها از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب استفاده کرده ام؛ انسان باید به خود و کشورش ظلم کند که خود را از این رهنمودهای اثر گذار محروم کند چرا که مشروعیت ما به اطاعت از ولایت فقیه است.

عده ای فکر می کنند با فرستادن هاشمی می توانند از حوادث فتنه 88 انتقام بگیرند

لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی در مورد حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: هاشمی رفسنجانی مشاور رهبری و رئیس تشخیص مصلحت نظام هستند و من برای ایشان احترام قائل هستم؛ اما اگر عده ای فکر می کنند که با فرستادن هاشمی می توانند از حوادث فتنه 88 انتقام بگیرند اشتباه می کنند.

وی ادامه داد: ما مطمئن هستیم اگر هاشمی رفسنجانی بخواهد در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ثبت نام کند حتما مورد اقبال قرار نمی گیرند، البته من نمی گویم طرفدارانی ندارد اما چون آراء منفی ایشان نسبت به سال 84 زیادتر شده است نباید وارد صحنه شوند.

این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: حوادثی چون نماز جمعه تلخ روز قدس، نامه بدون سلام و عملکرد وابستگان ایشان خاطرات تلخی است که از خاطر مردم پاک نمی شود.

لنکرانی ادامه داد: همچنین اینکه 40 درصد مردم کشور زیر 30 سال هستند و رئیس جمهوری با کهولت سن توان پاسخگویی به نیروهای جوان کشور را ندارد پس پیشنهاد می کنیم ایشان به عنوان مشاور در کنار رهبری مانده تا خدای نکرده مسیری جز خط رهبری برای ایشان رقم نخورد.