دولت باید با فساد اقتصادی نزدیکان خود شدیدتر برخورد کند/ مکتب ایرانی جورچین دشمنان بود

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، کامران باقری لنکرانی ظهر پنجشنبه در همایش "حماسه سیاسی و انتخابات 92" در سالن شهید آوینی ارشاد خرم آباد در پاسخ به سوال یکی از حاضران در رابطه با مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: مهمترین اقدامی که دولت یازدهم باید در هفته های اول استقرار خود انجام دهد توجه ویژه به معیشت پنج دهک درآمدی پایین کشور است.

وی با بیان اینکه این اقدام با توجه به ظرفیت فعلی که برای بودجه تعیین شده است با مکانیسم های معمولی انجام پذیر نیست، تصریح کرد: ما برنامه داریم که برای رفع مشکل معیشت مردم صنایع غذایی کشور را فعال تر کنیم.

این کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه با این اقدام هم معیشت دهکهای فقیر کشور بهبود می یابد و هم شاهد رونق صنایع غذایی کشور خوایم بود، ادامه داد: کشوری که امنیت غذایی نداشته باشد آسیب پذیر است.

سه محور برنامه های اقتصادی لنکرانی

لنکرانی با تاکید بر اینکه در برنامه های اقتصادی که تدوین کرده ایم سه محور اصلی را در نظر گرفته ایم، ادامه داد: یکی از کارهای اصلی برای بهبود اقتصاد کشور تحول در نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه تلاش ما در برنامه ریزیها بر این است که در نظام بانکی پول کار نکند بلکه "کار" فعال باشد، گفت: وضعیت فعلی نظام بانکی کشور به گونه ای است که پول کار می کند.

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه از بین بردن زمینه های فساد اقتصادی در کشور از دیگر برنامه های پیش بینی شده است، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما فرآیندهای اقتصادی به گونه ای طراحی شده است که امکان ویژه خواری و انحصار گرایی زیاد است.

لنکرانی با تاکید بر اینکه شفاف گرایی در تصمیم ها و از بین بردن زمینه های انحصار گرایی در کشور ضروری است، تصریح کرد: نقش دولت در از بین بردن فساد اقتصادی این نیست که افشاگری کند بلکه باید مفسدان اقتصادی را به قوه قضاییه معرفی کند.

دولت باید با فساد اقتصادی نزدیکان خود شدیدتر برخورد کند

وی با بیان اینکه نقش اول دولت در مبارزه با فساد اقتصادی این است که زمینه های فساد و انحصار گرایی را از بین ببرد، یادآور شد: دولت باید افراد مفسد را معرفی کند و خط قرمزی هم در این رابطه نداشته باشد و همچنین اگر شخص مفسد از نزدیکان او بود شدید تر برخورد کند.

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری افزود: کار دولت این است که زمینه چند نرخی بودن ارز را از بین ببرد و از تصمیمات خلق الساعه ای که تنها منافع گروه محدودی را تامین می کند دوری کند.

لنکرانی بهبود انضباط مالی دولت را از دیگر اقدامات ضروری برای اقتصاد کشور دانست و عنوان کرد: بخشی از این انضباط مالی به نحوه مدیریت نقدینگی بر می گردد و بخش دیگری از آن هم مربوط به مخارج دولت است.

وی یکی از عوامل تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی را عدم مدیریت صحیح نقدینگی دانست و ادامه داد: یکی از مهم ترین اقدامات اقتصادی در کشور علی رغم برخی تحلیل ها حفظ ارزش پول ملی و بالا بردن ارزش پول ملی است.

نباید به خیال رونق اقتصادی ارزش پول ملی را کم کنیم

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: نباید به خیال رونق اقتصادی ارزش پول ملی را کم کنیم.

لنکرانی در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران در رابطه با اینکه اگر رئیس جمهور شوید وضعیت یارانه ها به شکل خواهد بود، اظهار داشت: بحث یارانه ها به وضعیتی که هم اکنون دارد پرداخت می شود یک تکلیف قانونی است و باید ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه اما اگر قیمت حاملهای انرژی را افزایش داده، قیمت بنزین را بالای دو هزار تومان بکشیم و در عوض میزان یارانه ها را افزایش دهیم در حال حاضر به صلاح نیست، افزود: در حال حاضر با رکود تولید در کشور مواجه هستیم که افزایش قیمت حاملهای انرژی این رکود را تشدید می کند و اقدام مناسبی نیست.

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه برای اجرا کردن قسمتهای بعدی قانون هدفمندی یارانه ها ابتدا باید تولید رونق بگیرد، اظهار داشت: این یک ساده انگاری است که صرفا با افزایش نقدینگی کشور را به پیش ببریم.

لنکرانی تصریح کرد: مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها باید با یک شیب ملایم تر عملی شود.

مردم متوجه هستند برخی افتتاح ها تبلیغاتی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از حاضران در رابطه با جریان انحرافی اظهار داشت: کشور ما در حال حاضر بیش از همه چیز به آرامش و یک فضای انتخاباتی آرام نیاز دارد.

کاندیدای جبهه پایداری با اشاره به اینکه برخی افراد می گویند باید با خارجی ها تنش زدایی کنیم اما در داخل کشور سیاستشان تنش زایی است، گفت: برخی افراد خواسته ها و حرف هایی را مطرح می کنند که خودشان هم می دانند شدنی نیست.

لنکرانی با تاکید بر اینکه مردم هوشیار هستند، یادآور شد: متاسفانه برخی افراد اگر قرار بوده کاری را چهار سال پیش انجام دهند گذاشته اند تا نزدیک به انتخابات آن را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه اگر کسی بخواهد از ابزارهای که در دست دارد استفاده کند کار درستی انجام نداده و این امر برای او حسن سابقه نیست، اظهار داشت: مردم خود متوجه این اقدامات هستند.

کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه حالا که نزدیک انتخابات است پروژه ها افتتاح می شوند، یادآور شد: مردم متوجه هستند که این اقدامات برای تبلیغ انتخاباتی است.

طرح موضوع مکتب ایرانی در زمان بیداری اسلامی حرکت در جورچین دشمنان بود

لنکرانی با اشاره به جریان انحرافی دولت گفت: قدرت دلیل نمی شود در اموری که تخصص نداریم اظهار نظر کنیم و کسانی که در امور دینی مستقل از روحانیت اظهار نظر می کنند دچار انحراف می شوند.

وی با بیان اینکه خط انحرافی که در طی سه دهه گذشته وجود داشته به دنبال ایجاد شکاف بین روحانیت و تفکر دینی بوده است، ادامه داد: امام خمینی (ره) نیز به این واقف بودند.

لنکرانی با تاکید بر اینکه طرح موضوع مکتب ایرانی در زمان بیداری اسلامی حرکت در جورچین دشمنان بود، اظهار داشت: وقتی که این موضوع مطرح شد محبوبیت احمدی نژاد در کشورهای عربی به شدت افت پیدا کرد.

لنکرانی با بیان اینکه کشورهای عربی ایران را پرچمدار عدالت و اسلام گرایی می دانستند اما این اقدام نظر آنها را عوض کرد، ادامه داد: امام خمینی (ره) این پرچمداری را به آسانی به دست نیاوردند که به این راحتی آن را از دست بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه این پرچمداری مدیون خون شهدا، مومنان و امام شهدا است، یادآور شد: اشکال برخی افراد این است که این پرچم را شخصی می دانند.

رای دادن به افراد غیراصلح حرام است

کاندیدای جبهه پایداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه اصل اساسی در انتخابات این است که به فردی که اصلح است رای داده شود، یادآور شد: اگر کسی با توجه به شناختی که از یک کاندیدا دارد آن را اصلح بداند اما به شخص دیگری رای بدهد حرام است.

لنکرانی همچنین با بیان اینکه اظهار نظرهایی در رابطه با این مطلب که اگر اصلاح طلبها بیایند و در بین اصولگراها نیز یک نوع تکثر وجود داشته باشد حتما اصلاح طلبها برنده می شوند، اظهار داشت: این توجیه ممکن است که در سال 86 منطقی باشد اما در سال 92 که اصلاح طلبها با یک بحران جدی روبه رو هستند نظر غلطی است.

وی با اشاره به اینکه امروز بین رهبران اصلاح طلبها و بدنه اصلاحات شکاف ایجاد شده است، گفت: بدنه اجتماعی جریان اصلاح طلب دیگر رهبران این حزب را قبول ندارند و دلیلشان این است که رهبران جریان اصلاح طلب دلشان برای آرمانها نمی سوزد و به دنبال قدرت هستند.

کاندیدای جبهه پایداری با بیان اینکه بدنه اجتماعی جریان اصلاح طلب معتقد هستند که رهبران این حزب قدرت طلب هستند، تصریح کرد: این شکاف جریان اصلاح طلب را با مشکل جدی روبه روکرده است.

اصلاح طلبها خودشان هم باور ندارند که آرا چشمگیری داشته باشند

لنکرانی با تاکید بر اینکه اصلاح طلبها خودشان هم باور ندارند که در انتخابات ریاست جمهوری آرا چشمگیری داشته باشند، گفت: رقابت اصلی در انتخابات ریاست جمهوری بین جریان های اصولگرایی است.

وی با اشاره به اینکه جبهه پایداری نیز با توجه به برنامه هایی که سایر کاندیداها مطرح کردند به دنبال یک کاندیدا برای گفتمانی که تلفیقی از آرمان گرایی و واقع گرایی داشته باشد می گشت، افزود: کسی که بتواند نماینده چنین تفکری باشد را نداشتیم و بنابراین تصمیم گرفته شد که خود جبهه یک کاندیدا معرفی کند.

این کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری گفت: در این بین افرادی از درون جبهه انتخاب شدند که تعدادی تمایل نداشتند، برخی اظهار کردند که مسئولیتهایی دارند که نمی توانند در انتخابات شرکت کنند و در نهایت مذاکرات به این نتیجه رسید که من به عنوان کاندیدای جبهه پایداری معرفی شوم.

جبهه پایداری رقابت درون گفتمانی نخواهد داشت

لنکرانی با تاکید بر اینکه جبهه پایداری رقابت درون گفتمانی نخواهد داشت، یادآور شد: جبهه پایداری تنها یک نماینده برای انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برخی افراد در صحبتهای خود مطرح می کنند که من فلانی را به صورت گفتمانی قبول دارم و اگر کاندیدا شود با او ائتلاف می کنم، اظهار داشت: این افراد اگر راست می گویند باید به نفع آن شخص کنار بروند نه اینکه ائتلاف کند.

کاندیدای جبهه پایداری با بیان اینکه اینگونه ائتلافها برای تقسیم تعداد وزرای دولت است تا هرکدام از طرفین ائتلاف تعدادی وزیر را معرفی کنند، یادآور شد: با اینگونه ائتلاف ها کارایی کابینه دولت از بین می رود.

لنکرانی با اشاره به اینکه با این اقدامات کابینه دولت تبدیل به یک شرکت سهامی می شود، افزود: کابینه دولت باید مومنانه باشد.

آفت کشور ما اصولگرایی حزبی است

وی با تاکید بر اینکه امروز آفت کشور ما اصولگرایی حزبی است، تصریح کرد: کابینه ای که با اینگونه ائتلافها ایجاد شود به دنبال رفع مشکل مرم نخواهد بود.

کاندیدای جبهه پایداری با اشاره به اینکه در دولت نهم قدری حلقه مدیریتی کشور گسترده تر شد، اظهار داشت: ما در دولت یازدهم به دنبال این هستیم که حلقه مدیریت کشور را بشکنیم و از نیروهای استانی استفاده کنیم.

لنکرانی با بیان اینکه اگر در مدیریت کشور صرفا نگاهمان به احزاب باشد کابینه ناکارآمد خواهد بود، یادآور شد: ما در دولت یازدهم از افرادی که پایتخت نشین نباشند و به امور کشورواقف باشند استفاده خواهیم کرد.