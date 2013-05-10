نظام تعليم و تربيت با سند تحول بنيادين موفق است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هژبري در جمع فرهنگيان شهرستان قائم شهر گفت: در سند تحول بنيادين تمامي ابعاد نظام تعليم و تربيت براساس نياز روز مورد توجه قرارگرفته است.



وي بيان داشت: بسياري از مشكلات گذشته نهاد تعليم و تربيت كشور در برنامه هاي جامع اين سند برطرف شده است.



هژبري، فقدان نقشه جامع و راه را يكي از مشكلات گذشته آموزش و پرورش كشور دانست و افزود: نبود برنامه منسجم تعليم و تربيت منجر به آن مي شد كه معلمان هر يك به سليقه خود در انجام وظيفه گام بردارند.



رتبه بندي معلمان يكي از اقدامات قابل تحسين آموزش و پرورش



نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در سند تحول بنيادين كه با عنايت و توجه ويژه مقام عظماي ولايت در دست اجرا بوده، شاهد پيشرفت و ارتقاي سطح ديني، علمي و ارزشي در آموزش و پرورش هستيم.



عبدالوحيد فياضي در مراسم گراميداشت مقام معلم در جمع فرهنگيان منطقه بلده نور با تبريك هفته معلم و گراميداشت سالروز شهادت فيلسوف جهان اسلام شهيد مطهري گفت: افتخار مي كنم كه خود معلم هستم و امروز در جمع فرهنگيان حاضر شدم.



وي با علام رضايتمندي از عملكرد آموزش و پرورش بلده و تقدير از مسئولان و فرهنگيان اظهار داشت: مسئوليت امروز شما بسيار سنگين است و شما مسئول و متولي هدايت دانش آموزاني هستيد كه قرار است فردا مدير و كارگزار ايران اسلامي باشند.

شهيد مطهري شخصيت بي بديل تاريخ انقلاب



فرماندار شهرستان مياندرود با حضور در مراسم يادواره بزرگداشت مقام معلم، شهيد مطهري را شخصيت بي بديل تاريخ انقلاب دانست.



ذات الله زارعی افزود: شهيد مطهري نمونه يك معلم بود كه خصوصيات بارز و جنبه هاي مختلفي همچون مجاهدت علمي، نو آوري و توليد علم، اخلاق، مبارزات سياسي، ولايت مداري، عبوديت و يكرنگي، بينش و بصيرت سياسي نافذ، درد دين، دلسوزي براي مردم، احياگري اسلامي در او نمود داشت.

ترویج حاكميت ديني توسط معلمان



آيت الله علی معلمي، امام جمعه قائم شهر در مراسم گراميداشت مقام معلم در اين شهرستان، حاكميت ديني را مرهون معلماني دانست كه در تربيت اسلامي افراد تلاش مي كنند و در ادامه حيات نظام جمهوري اسلامي نقش بسيار كليدي و مهمي دارند كه بايد قدردان آن باشند.



نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه تكريم از معلمان يك وظيفه است اظهار داشت: هر چه براي معلمان انجام دهيم اندك است و لذا ما وظيفه خود مي دانيم تا از اين عزيزان كه نقش عمده اي در تربيت فرزندان ما دارند تقدير کنیم.



در اين مراسم مفيد فلاحي، مدير آموزش و پرورش قائم شهر با برشمردن ويژگي هاي شهيد مطهري از معلمان خواست: تقوا ، خلوص نيت، توان علمي و به روز شدن را دركار خود مدنظر داشته بتوانند پاسخگوي نياز امروز جوانان و جامعه باشند.

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اكبر لطفي، مدیر آموزش و پرورش آمل با نكوداشت مقام استاد شهيد مطهري گفت: شهيد مطهري انساني كامل ، جامع و تمام نگر به مسائل دين و دانش بود.



مدير آموزش و پرورش آمل با بيان اينكه دانش مسئله زيرين پايه تفكر و انديشه انسان است، بيان داشت: معلم زماني انديشمند است كه علم او در كنارايمان باشد.



وي استاد مطهري را انساني بزرگ و معلمي فرهيخته دانست و گفت : تعليم به ظاهر انتقال دانش است اما در كنارش تربيت فكر ، روح ، ايمان و اخلاق است و اين مهم در مطهري عزيز به زيبايي به نمايش در آمد.

