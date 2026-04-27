فرماندار تنگستان: عزت ایران در گرو هدایت معلمان و بصیرت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح دوشنبه در نشست شورای معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان تنگستان به مناسبت گرامیداشت هفته معلم و با هدف ارتقای سطح همکاری‌ها و تبادل نظر در حوزه تعلیم و تربیت،ضمن تبریک فرارسیدن این هفته، جایگاه رفیع معلمان را ستود و بر نقش بی‌بدیل آنان در پرورش نسل آینده و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید در خصوص اهمیت علم و دانش، معلمان را چراغ راه هدایت جامعه و معماران آینده کشور دانست.

فرماندار تنگستان به بیانات مهم رهبری شهید در خصوص قدردانی از همراهی و بصیرت مردمی در حمایت از رهبری، دولت و نیروهای مسلح اشاره کرد و این بصیرت را ناشی از آموزش‌های صحیح و هدایت‌های دلسوزانه معلمان دانست.

وی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی رمضان، بر لزوم تداوم مسیر ایثار و آزادگی که توسط این عزیزان پایه‌گذاری شده است، تأکید کرد و افزود: انتقام خون شهدا، پیمودن راه آنان و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

حفظ وحدت ملی ضرورتی انکارناپذیر است

سلیمانی با برشمردن تهدیدات دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، حفظ وحدت ملی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و از نقش آموزش و پرورش در تقویت این وحدت در بین دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های اصلی کشور سخن گفت.

فرماندار تنگستان با اشاره به دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، یاد و خاطره این عزیزان سفر کرده را گرامی داشت و این شهادت‌ها را سند افتخاری برای جامعه دانش‌آموزی و نشان‌دهنده عمق بصیرت و شجاعت نسل جوان در دفاع از آرمان‌های انقلاب دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که این حرکت‌های مردمی و بصیرت‌افزایی‌ها، زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.

در پایان، معاونین اداره آموزش و پرورش نیز به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادات خود در خصوص مسائل آموزشی و پرورشی شهرستان پرداختند و بر تعهد خود در راستای تحقق اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت تأکید کردند.