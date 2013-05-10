ابوترابی: حماسه اقتصادی با تغییر نگاه مدیریتی رخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی شب گذشته پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حضور در جمع نمازگزان مسجد جامع شهران با اشاره به اینکه هدایت نقدینگی به سمت بازار یکی از علل اصلی تورم است گفت: باید درآمدهای حاصل از فروش نفت را به سمت تولید پیش برد.



ابوترابی با بیان اینکه گاهی مطالبات مردم از نمایندگان به گونه ای است که مسیر دیگری را پیش روی مجلس قرار می دهد گفت: باید از نمایندگان پرسید در بودجه ی سال 92 چه مقدار رابطه ی نفت با هزینه های جاری کم شده است و یا اینکه برای تولید و اشتغال چه سیاست هایی اتخاذ شده. متأسفانه عمدتا نگاه مردم و مسئولین پروژه ای است که تغییر این نگاه ضروری است.



وی با تشریح اقتصاد مبتنی بر مواهب الهی و در مقابل آن اقتصاد مبتنی بر نوآوری علمی اظهار داشت: مسئولین ژاپن هنگامی که با مردم سخن می گویند اذعان می کنند که ما از مواهب الهی محروم هستیم و فقط می توانیم با کار و تولید مبتنی بر نوآوری علمی کشور را پیش ببریم. امروز هیچ کشوری نمی تواند پیشرفت کند مگر با کار و تولید مبتنی بر نوآوری علمی کشورهای همسایه ای که اقتصاد خود را بر مواهب الهی بنیان گذاشته اند، پس از اتمام منابعشان شرایط اقتصادی متفاوتی را تجربه خواهند کرد.



نامزد یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه اراده ی دولت باید بر تولید باشد تأکید کرد: وظیفه ی بانک مرکزی هدایت منابع شبکه بانکی به سمت تولید افزایش ذخائر ارزی دولت؛ جلوگیری از افزایش دارایی های بانک مرکزی و عدم تزریق به جامعه است.



وی افزود: اداره ی یک کشور مانند اداره ی یک خانواده است. در بودجه یک خانواده دو نوع نگاه وجود دارد یکی اینکه هر قدر درآمد حاصل می شود را هزینه کرد این نوعی سبک زندگی است و قطعا مدیریت شده نیست نگاه دیگر این است که مدیر خانه تلاش کند که در سایه ی بالاترین درآمد مشروع حاصل از کار و تولید مدیریت مصرف را نهادینه کند. مدیریت مصرف کم مصرف کردن نیست بلکه درست مصرف کردن و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه است. در این سبک زندگی حتی نیازی به زیاد کارکردن نیست بلکه باید با کار متناسب و مبتنی بر مشورت و نگاه علمی مسائل را پیش برد. مدیریت مصرف یعنی بهترین جنس را با کمترین هزینه تهیه کنیم. نکته ی مهم این است که مدیریت مصرف در کشور ما نه در زندگی شخصی و نه در مدیریت کشور رعایت نمی شود.



ابوترابی با انتقاد از تزریق نقدینگی در بازار گفت: کسی که می گوید پول بیشتری به مردم می دهم مرگ یک قرن آینده را نزدیکتر می کند، اما اگر کسی به دنبال تغییر نگاه مدیریتی باشد باید در صدد افزایش کار و تبدیل ایران به یک کارخانه ی بزرگ تولید باشد و حماسه ی اقتصادی با تغییر نگاه مدیریتی رخ می دهد.



وی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی موجود در کشور خاطر نشان کرد, می توان در عرصه ی کشاورزی به یک قطب اقتصادی تبدیل شویم و این با یک نگاه علمی در جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع آب و خاک حاصل می شود همچنین باید در این مسیر صنایع وابسته به کشاورزی را نیز توسعه داد. با توجه به اینکه امروز کشورهایی که به آب های آزاد دسترسی دارند آینده روشنی را پیش روی خود می بینند باید با اتخاذ سیاست های درست از منابع آبی و خاکی خود حراست کنند.



عضو هیئت عالی حل اختلاف قوا افزود: برای توسعه ی کشاورزی و یا هر صنعت دیگر نیاز به یک وزارتخانه ی جدید و یا بزرگ کردن حجم دولت نیاز نیست، بلکه یکی از راه های پیشرفت متوازن کردن حجم دولت با وظایفش است. باید هر کاری را که مردم می توانند انجام دهند به آنها واگذار کرد، تا با سیاست گذاری، عملکرد و نظارت درست راه پیشرفت و توسعه هموار گردد.



حجه الاسلام ابوترابی پس از پایان سخنرانی در جمع نمازگزاران حاضر شد و به پرسش های آنها پاسخ داد.