تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان دستگاه های اجرایی کشور قرائت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه سوم شهریور۱۴۰۵) مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

_تذکر شهین جهانگیری نماینده ارومیه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت رسیدگی به وضعیت نامطلوب سرعت و کیفیت اینترنت در دو منطقه مرزی صومای برادوست و سیلوانای شهرستان ارومیه، همچنین تذکر دیگر وی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای ارتقای کیفیت و بهبود پوشش اینترنت در روستاهای شهرستان مرزی ارومیه

_تذکر عبدالحکیم آق ارکاکلی نماینده گنبد کاووس و تعداد ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر امور خارجه، رئیس جمهور، وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ضرورت تسریع و تقویت تجارت چمدانی در گمرک مرزی اینچه برون بازارچه مرزی

_تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار و تعداد ۶۵ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص لزوم اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم و پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان توسط دستگاه های اجرایی

_تذکر سید محمد پاک مهر نماینده بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان و تعداد ۵۱ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم رسیدگی به تاخیر تامین واکسن های کلیدی به ویژه تب برفکی و شیوع گسترده بیماری های دامی قابل پیشگیری

_تذکر همین نماینده و تعداد ۳۷ نفر از نمایندگان دیگر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم حل مشکل و تعیین تکلیف مسکن دبیران

_تذکر بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار، جوین، جغتای، داورزن، خوشاب، ششتمد و روداب تعداد ۴۹ نفر از نمایندگان به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص لزوم همکاری بانک‌ها با مردم در دریافت ضمانت‌ها و وثیقه‌ها

_تذکر مجتبی رحماندوست نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعداد ۵۳ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص لزوم تسریع در ابلاغ ضوابط و سیاست های سینمای خانگی، همچنین تذکر وی و ۵۷ نفر از نمایندگان دیگر به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص ضرورت تصریح در تعیین تکلیف مشمولین خدمت در مناطق جنگی

_تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم و تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص لزوم تامین خودروهای مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت، همچنین تذکر همین نماینده و تعداد ۵۳ نفر از نمایندگان دیگر به رئیس جمهور در خصوص لزوم تامین هزینه های حمل و نقل و ارائه خدمات رایگان به دانش آموزان استثنایی

_تذکر مهدی اسماعیلی نماینده میانه و تعداد ۲۹ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم تکمیل و به بهره برداری رساندن ایستگاه راه آهن شهرستان ترکمنچای، همچنین تذکر همین نماینده و تعداد ۳۰ نفر از نمایندگان دیگر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم تسریع در تکمیل و زیر بار ترافیکی بردن ۷ تا ۱۰ کیلومتر است محور سرچم به میانه

_تذکر شهباز حسن پور بیگلری نماینده کرمان و راور به وزیر نیرو در خصوص لزوم رسیدگی به وضعیت آب در استان کرمان

_تذکر رمضان رحیمی دشتلویی نماینده فلاورجان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ضرورت برطرف نمودن مشکل دستگاه بیمارستان شفای کلی شاد بعد از چند ماه

_تذکر عباس پاپی زاده بالنگان نماینده دزفول و یک نفر از نمایندگان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص لزوم اعطای تسهیلات مسکن با سود ۴ درصد به ۵۰ هزار نفر رزمنده دارای شش ماه سابقه حضور در جبهه.