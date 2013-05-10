انتخاب افراد اصلح باید با تدبیر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد تقوی که به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته خیرآباد سخن می گفت، با تقدیر از حضور حماسی و پرشور مردم منطقه در نماز جمعه گفت: حضور گسترده در نماز جمعه خیرآباد نشانه اهتمام نمازگزاران به دین مبین اسلام است که این امر به همت امام جمعه محترم این منطقه به شکل وسیعی تحقق یافته است.

وی افزود : باید از عوامل و دست اندرکاران ستاد نماز جمعه تقدیر کرد که با تلاش های خود فرهنگ نماز خوانی و تبعیت از فرامین ائمه(ع) جهت حضورپرشور جوانان و نوجوانان را در این عرصه عبادی و سیاسی فراهم نموده اند .

معاون گزینش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در بخش دیگری از سخنان خود به شعار سال جاری اشاره داشت و گفت: مقام معظم رهبری سال جاری را با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام نهاده اند که این خود نشان از تدبیر عالمانه امام امت دارد .

وی ادامه داد: با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید تمام همت خود را برای حضور حماسی مردم به کار گیریم تا همچون سنوات گذشته با شرکت حداکثری مشتی محکم بر دهان یاوه گویان زده شود .

انتخاب افراد اصلح با بهره گیری از نظرات عالمان، صاحب نظران و روحانیون باشد

حجت الاسلام تقوی اظهار داشت: باید انتخاب افراد اصلح با تدبیر و با بهره گیری از نظرات عالمان، صاحب نظران و روحانیون باشد تا بهترین افراد برای اداره امور معرفی شوند .

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب نیز طی چندین سخنرانی خصوصیات اخلاقی افراد اصلح را برشمردند که باید با تأسی از فرامین عالمانه ایشان بهترین و اصلح ترین را انتخاب نمود .

معاون گزینش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور سپس اشاره ای به تعرض به قبر مبارک حجربن عدی کرد و بیان داشت: تعرض وحشیانه و ناجوانمردانه به آرامگاه مبارک این صحابه پیامبر نشان از بی تقوایی و وحشیگری دشمنان ائمه (ع) دارد که این امر توسط جهان اسلام محکوم گردیده است .

وی گفت:‌ حجربن عدی یکی از بهترین و نزدیکترین اصحاب پیامبر بوده که سرمنشا بسیاری از خدمات به اهل مسلمین در روزگار خود می باشد که امیدواریم روزی را شاهد باشیم که دیگر کسی جرأت تعرض به مسلمانان جهان و به خصوص ائمه(ع) را به خود ندهد .