نحوه انتخاب ناشر برتر سال 91 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بعدازظهر جمعه 20 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره نحوه انتخاب ناشران و غرفه‌های برتر این دوره، آمار تخلفات کلی این دوره از نمایشگاه و شیوه توزیع بن کارت‌های دانشجویی توضیح داد.

اسماعیلی درباره نحوه انتخاب ناشران برتر در مراسم اختتامیه گفت: برای انتخاب ناشران برتر دستورالعملی داریم که بر اساس آن اعضای هیئت داوری را تعیین کرده ایم که بهمن ماه حکم این افراد به آنها ابلاغ شده ما در ادامه شیوه نامه مربوطه را مصوب کردیم و فعالیت‌ها آغاز شد. پس از برگزاری چندین جلسه نهایتا به یک جمع بندی رسیدیم.

وی افزود: هر سال این گونه است که در بخش کودک و نوجوان بین ناشران داخلی و خصوصی ناشرانی را انتخاب می‌کنیم که این انتخاب بر اساس معیارهایی انجام می‌شود. ابتدا ناشرانی که بیشتر از 15 عنوان کتاب دارند طبق آئین نامه انتخاب می‌شوند که از مجموع 4 هزار ناشر 2 هزار ناشر فعال هستند پس از این مرحله دوباره وضعیت ناشرانی را که بیشترین عناوین را داشته اند بررسی می‌کنیم؛ مثلا ناشرانی که 156 عنوان دارد طبق این آئین نامه در رتبه نخست قرار می‌گیرد و وارد مرحله سوم می‌شود.

سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ادامه داد: در مرحله سوم بر اساس جدول امتیازات تهیه شده به هر ناشر امتیاز می‌دهیم که در این زمینه هم 14 آیتم تدوین شده که بر اساس آن حدود 6 هزار امتیاز در نظر گرفته شده است.

بر اساس این امتیاز در دو بخش کودک و نوجوان ناشر دولتی و خصوصی انتخاب می‌شود.

اسماعیلی اضافه کرد: همین رویه در بخش ناشران تهرانی هم اعمال می‌شود. در هر حال ما صبح جمعه جلسه‌ای داشتیم تا این مسئله را نهایی کنیم که البته هنوز نهایی نشده است. ما در هر رده یک ناشر برتر را معرفی می‌کنیم البته این یک فرآیند طولانی و به طور طبیعی نزدیک به 6 یا 7 ماه زمان می‌برد، اما ما این مسئله را در ایام نمایشگاه انجام دادیم، ولی امیدواریم استارت این کار برای نمایشگاه بعدی زودتر بخورد.

رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یادآور شد: در مورد نحوه انتخاب غرفه برتر هم یادآور شد: مسئله غرفه برتر هم بر اساس یک سری شاخص‌ها و معیارها صورت می‌گیرد و ما امسال نیز هم در بخش داخلی هم در بخش بین‌الملل هم در بخش دانشگاهی هم در بخش ناشران عمومی و هم در بخش ناشران خصوصی و هم در بخش ناشران شهرستانی و هم در بخش ناشران تهرانی این انتخاب انجام می‌شود و امیدواریم به زودی به جمع بندی نهایی برسیم.

وی همچنین از رونمایی کتاب آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط نمایشگاه کتاب تهران در مراسم اختتامیه که شنبه ساعت 11 برگزارمی شود خبر داد و گفت: در این مراسم از 10 کتابی هم که قبلا وعده داده بودیم در طول نمایشگاه چاپ شود، رونمایی می‌شود

رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره آمار تخلفات این دوره نیز گفت: امسال پاک‌ترین نمایشگاه کتاب تهران را داشتیم و من می‌توانم این مسئله را با استناد به آماری مستند ارائه کنم.

وی با بیان اینکه ما امسال کمترین آمار تخلفات را داشتیم، یادآور شد: امسال با هماهنگی ناشران قبل از عرضه این کتابها در نمایشگاه آنها را مورد بازبینی قرار دادیم و کتاب‌هایی که حاوی مواردی حساس بود به نمایشگاه نیامدند.

اسماعیلی گفت: در مجموع کمتر از 1400 تخلف به شکل‌های مختلف در نمایشگاه کتاب تهران اتفاق افتاد که البته این عدد حدودی است و پس از نمایشگاه این آمار به طور دقیق اعلام می‌شود.

سرپرست معاونت فرهنگی ارشاد در مورد حضور یا عدم حضور ناشران متخلف این دوره از نمایشگاه کتاب در دوره بیست و هفتم هم بیان داشت: تخلف، تخلف است البته این را هم بگویم که ما در این دوره هیچ موردی از واگذاری غرفه به غیر نداشتیم و درصد تخلفات این گونه‌ای در نمایشگاه کاهش یافته است، ولی ما سعی می‌کنیم شرایطی را فراهم کنیم تا بر بستر حضور همه ناشران در دوره بعدی نمایشگاه فراهم شود.

وی تاکید کرد: ما اصلا نگاه سختگیرانه نداریم و امسال هم هیچ ناشری نداشتیم که درخواست داده باشد اما غرفه اخذ نکرده باشد.

رئیس نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین این ادعا را که میزان بازدید کنندگان امسال نمایشگاه کتاب تهران نسبت به دوره گذشته کمتر بوده است را رد کرد و گفت: تنها دیروز 100 هزار نفر از بخش بین‌الملل نمایشگاه بازدید کردند و تا امروز هم از سوی هیچ ناشری تقاضا برای خروج از صحن مصلی نداشته ایم.

اسماعیلی همچنین درباره آمار کارت‌های خرید کتاب صادره برای دانشجویان هم گفت: توسط آماری که پنجشنبه شب به من رسید 158 هزار و 415 دانشجو و هزار طلبه بن کارت دانشجویی دریافت کرده اند.