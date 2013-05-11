اختلاف نظر وزیر ارشاد و کارشناسان درباره نمایشگاه کتاب تهران ناشی از سوء تفاهم است

محسن پرویز، رئیس اسبق نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر ارزیابی‌اش را از نحوه برگزاری دوره بیست و ششم این نمایشگاه این گونه بیان کرد: قاعدتاً وقتی نمایشگاه کتاب تهران تغییر مکان می‌دهد، مشکلاتی در سال‌های اول و دوم در این مکان جدید دارد که باید برطرف شود و به نظر من در همان سال‌ها این مشکلات برطرف شد و الان که هفتمین سالی است که نمایشگاه کتاب تهران در مصلی برگزار می‌شود، توقع این است که کیفیت آن خیلی بهتر از گذشته باشد، واقعیت این است که من رشد کیفی نسبت به قبل ندیدم.

وی افزود: البته این مسئله اجتناب‌ناپذیر است؛ به این خاطر که وقتی آدم‌ها را عوض می‌کنیم و از تجربیات مسئولان قبلی به قدر کفایت استفاده نمی‌کنیم، طبیعی است که مقدار افت کیفی اتفاق بیفتد.

پرویز ادامه داد: امسال حتی مدیران سال گذشته نمایشگاه کتاب تهران هم سر کارشان نبودند و به هر حال همین مسئله باعث می‌شود، تجربیاتی که خیلی وقت‌ها هم قابل انتقال نیست، فراموش شود و به نظرم اگر نهاد نمایشگاه نهاد باثبات‌تری باشد، کیفیت آن هم بهتر می‌شود. البته من در مجموع باید بگویم ضعف مشهودی در حوزه اجرا ندیدم.

معاون اسبق امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره اظهارات وزیر ارشاد مبنی بر اینکه نمایشگاه کتاب تهران بزرگترین رویداد فرهنگی جهان است که واکنش‌هایی را در میان برخی کارشناسان از جمله چهره‌ای مانند مصطفی رحماندوست ایجاد کرده بود، گفت: به نظرم در این رابطه یک سوء تفاهم پیش آمده است.

وی در توضیح بیشتر این نکته گفت: آقای رحماندوست تصور کرده بود که منظور آقای وزیر این بوده که نمایشگاه کتاب تهران بزرگترین رویداد فرهنگی جهان است. ولی من فکر می‌کنم منظور آقای حسینی ایران بوده نه جهان و واقعاً هم اگر بخواهیم قیاس کنیم، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنان بزرگترین رخداد داخلی فرهنگی کشور است؛ هم به لحاظ جمعیت بازدید کننده و هم به لحاظ اهل فرهنگ و دست‌اندرکاران و هم به لحاظ نشست‌هایی که در آن برگزار می‌شود.