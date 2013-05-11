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۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۰۸

انفجار در نزدیکی حوزه اخذ رای در کراچی/ 45 نفر کشته و زخمی شدند

انفجار در نزدیکی حوزه اخذ رای در کراچی/ 45 نفر کشته و زخمی شدند

یک رسانه پاکستانی لحظاتی قبل از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 35 فرد دیگر بر اثر انفجار یک بمب در نزدیکی یک حوزه اخذ رای در شهر کراچی در جنوب پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی داون لحظاتی قبل گزارش داد که بر اثر انفجار یک بمب در نزدیکی یک حوزه اخذ رای در شهر کراچی در جنوب پاکستان 10 نفر کشته و 35 فرد دیگر زخمی شدند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که حال شماری از مجروحین وخیم است و نام یک کودک در میان قربانیان دیده می شود.

بر اثر این انفجار شش خودروی نقلیه و هشت مغازه ویران شدند. این انفجار ساعت 10 صبح روی داد، زمانیکه گروهی از طرفداران حزب عوامی ملی در نزدیکی یک حوزه اخذ رای در شهر کراچی تجمع کرده بودند.

این بمب در داخل یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی حوزه اخذ رای پنهان شده بود و هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت آن را برعهده نگرفته اما با توجه به تهدیدات طالبان پیش بینی می شود که شبه نظامیان مسئول این انفجار باشند.

کد مطلب 2051922

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