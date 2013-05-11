اعضای شورای اجرایی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان به ایران آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اجرایی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان به منظور شرکت در نخستین نشست این شورا وارد تهران شدند.

این نشست فردا صبح آغاز و تا تاریخ 23 اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد.

شورای اجرایی یکی از ارکان این اتحادیه است که اعضای آن براساس تقسیم بندی جغرافیایی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی دبیرخانه اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در صحن شورای اجرایی و انتخاب دو معاون آن به پیشنهاد علی زارعی دبیرکل اتحادیه و رئیس شورای اجرایی از جمله دستورات جلسه این نشست اعلام شده است.

آئین نامه‌های اجرایی، ساختار و تشکیلات و آئین نامه عضوگیری فراگیر اتحادیه جهانی ناشران مسلمان پس از بحث و بررسی اعضاء، در این نشست نهایی خواهند شد.

بر اساس یکی از بندهای اساسنامه اتحادیه، جلسات شورای اجرایی به صورت گردشی هر سال در یكی از كشورهای اسلامی برگزار می‌شود و در صورت نبود متقاضی جلسات در محل دبیرخانه دائمی اتحادیه برگزار خواهد شد.

اعضای شورای اجرایی را قلاب ذبیح مصطفی از کشور الجزایر، هدی شفیق از کشور کانادا، عادل احمد عبدالموجود از کشور مصر، بی‌علیون بدارا از کشور سنگال، امیر عباس تقی‌پور از ایران، عبدالعزیز نزار الدین از سریلانکا، محمد ابراهیم شریعتی و سید موسی حسینی از کشور افغانستان، مفتاح رحمت فوزی از کشور اندونزی، حسین خلیفه از کشور لبنان، موسی گونش از کشور ترکیه، محمد حق پرست از کشور برزیل و رامین داداش اف از کشور آذربایجان تشکیل می‌دهند که بر اساس اساسنامه، دبیر کل اتحادیه، عضو و رئیس شورای اجرایی اتحادیه نیز است.

قرار است دبیرکل اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در پایان این نشست در یک کنفرانس خبری به تشریح نتایج آن بپردازد.