اتصال 130 هزار نقطه به شبكه ملي اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حكیم جوادی اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید تمام دستگاه های اجرایی تا پایان سال دوم به این شبكه متصل شوند.

وی افزود: همزمان با اتصال دستگاه ها به شبكه ملی اطلاعات،‌ مراكز داده استانی نیز در حال پیاده سازی است تا به واسطه آن امكان جریان اطلاعات استانی در داخل استان ها فراهم شود؛ از سوی دیگر، با تلاش های صورت گرفته از سوی استان ها كه با حمایت وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران عملیاتی شده، نقشه راه ارتباطات و فناوری اطلاعات 31 استان بر اساس سند چشم انداز آماده شده كه بر مبنای آن امكان پیاده سازی خدمات دولت الكترونیك در هر استان وجود خواهد داشت.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینكه در حال حاضر زیرساخت های فنی آماده و خدمات دولت الكترونیكی شناسایی شده است، تصریح كرد: بر اساس مدلی طراحی شده در توسعه خدمات الكترونیكی، می توان با استفاده از توان بخش خصوصی خدمات قابل ارائه به مردم پیاده سازی و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه پنج ساله تدوین شده در این حوزه با پیاده سازی برنامه های تدوین شده بتوانیم ایران الكترونیكی را در پایان این برنامه پنج ساله عملیاتی كنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: ایجاد ایران یكپارچه قدم بعدی در این حوزه است كه در برنامه پنج ساله پنجم از طریق اشتراك گذاری اطلاعات میان دستگاه ها پیاده سازی می شود.

وی تاكید كرد: فناوری اطلاعات ابزاری به منظور ایجاد ارزش افزوده در كشور است تا به واسطه آن امكان ارائه سرویس های متنوع به تمامی هموطنانمان حتی در نقاط دورافتاده فراهم شود و امیدواریم با اجرایی شدن برنامه های درحال پیاده سازی،‌ به اهداف مدنظر در این بخش دست پیدا كنیم.