دامن سبز الوند، خاستگاه گیاهان دارویی/ اشتغال جادوی طبیعت همدان فراموش نشود

به گزارش خبرنگار مهر، وقتي در رسانه‌ها اين خبر را مي‌خوانيم كه ايران از نظر اقليم و شرايط فيتوجغرافيايي، كشوري ممتاز و با رتبه‌ بالا از نظر غناي گياهي و تنوع زيستي است به طوري كه حدود هشت هزار گونه گياهي در ايران رويش دارند كه از نظر تنوع گونه‌اي دو تا سه برابر قاره اروپاست و زماني كه مي‌شنويم همدان ذخیره‌گاه ژنتیکی برای کشت گیاهان دارویی است، اين فكر در ذهنمان نقش مي‌بندد كه چرا ديار بوعلي سينا پس از هزار سال هم نتوانست گياهان دارويي را در همدان زمينه‌اي براي اشتغال و حتي شهرت جهاني اين شهر قرار دهد؟.

ساليان سال است كه كارشناسان مي‌گويند تپه‌ها و همچنين دامنه‌ الوند ظرفيتي است در دامان زاگرس كه مهد پرورش گياهان دارويي مي‌باشد و همه آنان كه دستي در اين حرفه دارند معتقدند این ویژگی، استان همدان را به ذخیره‌گاه حدود هشت هزار گونه گیاهی و دارویی تبدیل کرده و فرصتی بالقوه را در اختیار استان برای تولید و اشتغال قرار داده است.

استقبال از تولید و استفاده از گیاهان دارویی رو به افزایش است

کارشناسان بر این عقیده‌اند که هر روز استقبال از تولید و استفاده از گیاهان دارویی به جای داروهای شیمیایی در جهان و به نسبت در ایران رو به افزایش بوده و فعالیت بیش از شش هزار عطاری در کشور گواه این ادعاست.

با توجه به اینکه با پیدایش داروهای شیمیایی رفته رفته اهمیت گیاهان دارویی در سلامت بشر در معرض فراموشی قرار گرفت، اما خوشبختانه با گذشت زمان استقبال از گیاهان دارویی با رشد قابل توجهی روبرو شده است.

بر این اساس نیاز است با نهادینه سازی فرهنگ گرایش و استفاده از گیاهان دارویی که اثربخشی به مراتب بیشتر و عوارض جانبی بسیار کمتری در مقایسه با داروهای مدرن و شیمیایی دارند، سلامت بشری را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

در همین زمینه باید یادآور شد که موقعیت آب و هوایی ایران اسلامی سبب رشد و نمو گیاهان بسیاری شده که جنبه های دارویی شایان توجهی دارند و در همین راستا استان همدان نیز با موقعیت ویژه ای که در تولید گیاهان دارویی دارد می تواند با افزایش وسعت کشت و فرآوری این ثروت غنی باعث اشتغالزایی و حتی صادرات این محصولات نیز باشد.

در همین راستا با یک سرمایه گذار در زمینه فرآوری گیاهان دارویی به گفتگو نشستیم.

کودهای شیمیایی کشت گیاهان دارویی را از حالت ارگانیک در آورده است

علی دینی متخصص در زمینه گیاهان دارویی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اینکه در ایران گیاهان دارویی کشت می شوند ولی متاسفانه استفاده از کودهای شیمیایی آنها را از حالت ارگانیک در آورده اند.

وی در ادامه افزود: ما درصدد هستیم این گیاهان دارویی را ارگانیک کنیم چرا که در این صورت درمان حاصل از گیاهان دارویی 100 درصد می شود.

داروهای گیاهی جایگزینی مناسب برای دارو های شیمیایی

وی با بیان اینکه داروهای گیاهی می توانند جایگزینی مناسب برای دارو های شیمیایی باشند، اظهار داشت: این مقوله باید در جامعه فرهنگ سازی شود.

دینی در ادامه با تاکید بر موقعیت فوق العاده ای که ایران در تنوع گیاهان دارویی دارد، بیان داشت: با مدیریت مناسب کشت و فرآوری گیاهان دارویی می توان این محصولات را صادر نیز کرد.

برای آشنایی بیشتر با باغ گیاهان دارویی همدان نیز با کارشناس گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز به گفتگو نشستیم.

حفظ گونه های در حال انقراض در باغ گیاهان دارویی

محمد خیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در باغ گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان برای حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی، گونه های در حال انقراض را تکثیر و توسعه میدهند.

وی در ادامه افزود: برای توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی درصدیم باغ گیاهان دارویی همدان را با همکاری سازمان های ذیربط گسترش دهیم.

هدایت فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی به فرآوری گیاهان دارویی

خیری همچنین با اشاره به بحث اشتغالزایی و کارآفرینی در این زمینه اظهار داشت: با هدایت فارغ التحصیلان این رشته میتوان علاوه بر فرآوری و توسعه کشت گیاهان دارویی اشتغالزایی نیز کرد.

کارشناس مرکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تقویت باغ گیاهان دارویی به منظور منتشر کردن گونه های مختلف بیان داشت: محققین و دانشجویان می توانند در این باغ نمونه زنده یک گیاه را ببینند و روی آنها طرح های تحقیقاتی انجام دهند.

کیوان رزاقی در ادامه افزود: دانشجویانی که در باغ حضور می یابند یک دید کلی در ارتباط با گیاهان دارویی پیدا می کنند.

گیاهان دارویی زمینه ساز اشتغالزایی

رزاقی با تاکید بر اینکه گیاهان دارویی زمینه اشتغال بسیار زیادی را داراست، اظهار داشت: هر کدام از مراحل کاشت، داشت، برداشت و فرآوری گیاهان دارویی باعث اشتغال به کار چندین نفر خواهد شد.

وی همچنین بیان داشت: برای فرآوری گیاهان دارویی نیاز به افراد متخصص در این زمینه داریم.

با توجه به عوارض بسیار زیاد داروهای شیمیایی کشت و فرآوری گیاهان در دستور کار کشور باشد

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: با توجه به عوارض بسیار زیاد داروهای شیمیایی باید کشت و فرآوری گیاهان دارویی را در سطح وسیع در دستور کار قرار داد.

وی گفت: بر اساس مباحث عنوان شده و با تاکیداتی که در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان مبنی بر افزایش توسعه و فرآوری گیاهان دارویی در راستای بهره برداری هرچه بیشتر ازین ثروت غنی عنوان می شود، سرمایه گذاری و هدایت متخصصین این امر در راستای اشتغالزایی و افزایش تولید و صادرات این محصولات امری مهم و شایان توجه است.

كوتاه سخن آنكه همدان در حالي در اين زمينه مغفول مانده است كه از زمان اقامت بوعلی سینا در همدان راسته بازار حکیم و خانه پزشکان سنتی وجود داشته است و اين يكي ديگر از هنرهاي فرصت سوزي در اين ديار است كه پس از اين همه سال نتوانسته‌ايم نام همدان را در كنار نام بوعلي به جهانيان حداقل در زمينه گياهان دارويي بشناسانيم.

برخی از افرادي كه در بازار گياهان دارويي در همدان شهرت داشتند امروز براي خيلي از غير بوميان نام آشنا هستند و اين در صورتي است كه افرادي چون سید خسرو همدانی كه از شهرت بالایی برخوردار بوده و فرزندان او هم كه حالا در امر تولید گیاهان دارویی فعال هستند را نيز برنامه‌ريزان جشنواره‌ها و حتي متوليان گردشگري در استان نتوانسته‌اند بهانه براي سفر دوستداران گياهان دارويي اين جادوهاي دست طبيعت قرار دهند.

اين در حالي است كه در شهر ما باغي با نام باغ گياهان دارويي بوعلي سينا که 170 گونه مختلف از گیاهان دارويي در آن کشت مي‌شود، وجود دارد كه شايد حتي هم‌استاني‌ها هم آنجا را به خوبي نمي‌شناسند چه رسد به گردشگراني كه قرار است نام همدان را به واسطه اين گياهان خوش آوازه كنند.