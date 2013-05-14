کاری به نتایج الشباب در لیگ امارات نداریم/ با یک تیم مرموز بازی داریم

سیاوش اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ما یک بازی بسیار حساس مقابل الشباب امارات داریم. اصلا به نتایچ این تیم در لیگ امارات نگاه نمی‌کنیم و با تمام قدرت برابر این تیم بازی می‌کنیم. الشباب یک تیم موزی است که با رندی بازی می‌کند. آنها می‌خواهند از امتیاز میزبانی بهره ببرند و همه ما هم می‌دانیم که شگرد تیم‌های عربی جنجال و وقت کشی است به همین خاطر باید طوری بازی کنیم که مسایل حاشیه‌ای نتواند روی ما تاثیر بگذارد به همین خاطر باید با آرامش بازی کنیم.

وی افزود: در این بازی ابتدا نباید گلی دریافت کنیم و بعد بتوانیم از موقعیت‌هایی که در این بازی به دست می آید به بهترین و جه استفاده کنیم تا بتوانیم برای دیدار برگشت استرسی نداشته باشیم.

اکبرپور خاطرنشان کرد: ما بعد از قهرمانی در لیگ برتر تمرینات بسیار خوبی را انجام دادیم و با توجه به این که در بهترین وضعیت روحی به سر می‌بریم کاملا آماده بازی برابر الشباب هستیم و امیدورام با ارایه یک بازی خوب از این مرحله حذفی به سلامت عبور کنیم.