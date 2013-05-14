اجرای ساختار شرکت ارتباطات ثابت ایران کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی ساختار شرکت ارتباطات ثابت ایران در حال پیاده سازی است و ساختار سازمانی شرکت های مخابرات استانی نیز به زودی تصویب می شود؛ بر این اساس پیاده سازی ساختار شرکت های مخابرات استانی نیز با همکاری شرکت ارتباطات ثابت ایران عملیاتی می شود.

در این راستا علاوه بر تصویب بودجه سال جاری استان ها در مجمع شرکت مخابرات ایران، بودجه دیگری با عنوان "بودجه تعهدی استان ها " مورد بررسی قرار گرفت که توسط هیات مدیره شرکت ارتباطات ثابت، این بودجه نیز تصویب شد.

در سال جاری مجمع شرکت ارتباطات ثابت به همراه مجمع مخابرات ایران برگزار شد اما براساس این مصوبه قرار است در سال های آینده مجامع ارتباطات ثابت ایران به طور مجزا تشکیل شود.