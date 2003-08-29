بيانيه سازمان تبليغات اسلامي به مناسبت شهادت آيت الله سيدمحمدباقر حكيم

به گزارش خبرگزاري مهر متن اين بيانيه به شرح زير است :



. انا لله و انا اليه راجعون

بار ديگر دشمنان قسم خورده اسلام، انسانيت، عدالت و آزادي، همگام و هم نفس با شياطين عصر، در توطئه اي شوم و پليد، دست به خون فرزندي از سلاله پاك رسول خدا آغشتند و يكي از رهبران مبارز راه حق و حقيقت - آيت الله سيدمحمد باقر حكيم را به شهادت رساندند.

كور چشماني كه فروغ جاويدان و عزت و اقتدار اسلام را تاب نمي آورند، در كينه اي كهنه و ازلي، براي خاموش كردن هر نداي رهايي بخشي از هيچ كوششي فروگذار نمي كنند.

مدافعان دروغيني انسانيت و آزادي كه از خون ملل مظلوم ارتزاق مي كنند و اين بار مردم ستمديده عراق راهدف نيات شيطاني خود قرار داده اند، هرگز استقلال و سربلندي مسلمين را نمي پسندند. غافل از اينكه تاريخ خونبار اسلام و تشيع مملو از دلاور مرداني است كه براي رهايي انسانها از جور و جهل، جان خويش را مخلصانه در ورطه بلا مي افكنند و در اين راه از رنج و مصيبت نمي هراسند.

خفا شان شب پرس بدانند كه شهادت، درخت تنومند اسلام را با رورتر كرده و بر صلابت و اقتدار آن مي افزايد.

شهادت آيت الله سيدمحمد باقر حكيم اگر چه مصيبتي است اسف بار و دردناك لكن مسلمانان خصوصا ملت مظلوم عراق را در راه اهداف الهي خود راسخ و مقاومتر خواهد كرد.

سازمان تبليغات اسلامي با توجه به توطئه هاي دشمنان اسلام در اين برهه حساس اينگونه اقدامات را در راستاي شكست وحدت اسلامي ملت عراق و زمينه سازي براي سلطه بيگانگان ارزيابي و به عموم مسلمانان، بويژه شيعيان عراق جهت حفظ وحدت و هوشياري هشدار مي دهد.

سازمان تبليغات اسلامي اين ضايعه مولمه را به حضرت ولي عصر (عج) و نايب برحقش حضرت آيت الله خامنه اي و بيت مكرم ايشان و عموم مسلمانان به ويژه مردم ستمديده و مسلمانان مظلوم عراق تسليت گفته و براي آن شهيد بزرگوار از خداوند متعال علو درجات مسئلت مي نمايد.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

سازمان تبليغات اسلامي