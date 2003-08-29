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۷ شهریور ۱۳۸۲، ۲۰:۵۶

بيانيه سازمان تبليغات اسلامي به مناسبت شهادت آيت الله سيدمحمدباقر حكيم

بيانيه سازمان تبليغات اسلامي به مناسبت شهادت آيت الله سيدمحمدباقر حكيم

سازمان تبليغات اسلامي به مناسبت ترور ناجوانمردانه شهيد آيت الله سيد محمد باقر حكيم بيانيه اي صادر كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر متن اين بيانيه به شرح زير است :

.                  انا لله و انا اليه راجعون

بار ديگر دشمنان قسم خورده اسلام، انسانيت، عدالت و آزادي، همگام و هم نفس با شياطين عصر، در توطئه اي شوم و پليد، دست به خون فرزندي از سلاله پاك رسول خدا آغشتند و يكي از رهبران مبارز راه حق و حقيقت - آيت الله سيدمحمد باقر حكيم را به شهادت رساندند.

كور چشماني كه فروغ جاويدان و عزت و اقتدار اسلام را تاب نمي آورند، در كينه اي كهنه و ازلي، براي خاموش كردن هر نداي رهايي بخشي از هيچ كوششي فروگذار نمي كنند.

مدافعان دروغيني انسانيت و آزادي كه از خون ملل مظلوم ارتزاق مي كنند و اين بار مردم ستمديده عراق راهدف نيات شيطاني خود قرار داده اند، هرگز استقلال و سربلندي مسلمين را نمي پسندند. غافل از اينكه تاريخ خونبار اسلام و تشيع مملو از دلاور مرداني است كه براي رهايي انسانها از جور و جهل، جان خويش را مخلصانه در ورطه بلا مي افكنند و در اين راه از رنج و مصيبت نمي هراسند.

خفا شان شب پرس بدانند كه شهادت، درخت تنومند اسلام را با رورتر كرده و بر صلابت و اقتدار آن مي افزايد.

شهادت آيت الله سيدمحمد باقر حكيم اگر چه مصيبتي است اسف بار و دردناك لكن مسلمانان خصوصا ملت مظلوم عراق را در راه اهداف الهي خود راسخ و مقاومتر خواهد كرد.

سازمان تبليغات اسلامي با توجه به توطئه هاي دشمنان اسلام در اين برهه حساس اينگونه اقدامات را در راستاي شكست وحدت اسلامي ملت عراق و زمينه سازي براي سلطه بيگانگان ارزيابي و به عموم مسلمانان، بويژه شيعيان عراق جهت حفظ وحدت و هوشياري هشدار مي دهد.

سازمان تبليغات اسلامي اين ضايعه  مولمه را به حضرت ولي عصر (عج) و نايب برحقش حضرت آيت الله خامنه اي و بيت مكرم ايشان و عموم مسلمانان به ويژه مردم ستمديده و مسلمانان مظلوم عراق تسليت گفته و براي آن شهيد بزرگوار از خداوند متعال علو درجات مسئلت مي نمايد.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

سازمان تبليغات اسلامي

کد مطلب 20543

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