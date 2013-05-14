کرمان میزبان مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جوانان آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این نامه آمده است: ضمن تشکر از همکاری‌های همه جانبه هیات فوتبال فوتبال با میرشاد ماجدی و حیدر شریفی در بازدید از ورزشگاه‌ها، زمین‌های تمرینی، محل اقامت تیم‌های شرکت کننده جهت برگزاری مسابقات جوانان زیر 19 سال آسیا در کرمان که از تاریخ 16 تا 25 مهر برگزار می‌شود، لازم به توضیح است کرمان مورد تایید نمایندگان اعزامی فدراسیون فوتبال قرار گرفته است.

بر این اساس به اطلاع می‌رساند با توجه به پیشنهاد هیات فوتبال کرمان، همه هزینه‌های مسابقات شامل اسکان و تغذیه، ترانسپورت و هزینه برگزاری مسابقات مربوط به تیم‌های شرکت کننده، بر عهده هیات فوتبال استان کرمان خواهد بود.

همچنین به کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی کرمان رسما اعلام شده و قاعدتا نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، برای بازدید از همه تاسیسات و امکانات به کرمان خواهند رفت که تاریخ بازدید آنان هم متعاقبا اعلام می‌شود. تاریخ جلسات برگزارکنندگان در تهران و کرمان پس از تائید نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا متعاقبا اعلام خواهد شد.

تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی رقابتهای جوانان آسیا با تیم‌های عربستان، لبنان و تاجیکستان در گروه D همگروه شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا میانمار را به عنوان میزبان مرحله نهایی رقابتهای فوتبال جوانان آسیا در سال 2014 انتخاب کرده است.

