  1. ورزش
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۴۲

با پیروزی برابر عراق؛

تیم فوتبال جوانان کره‌جنوبی قهرمان آسیا شد

تیم فوتبال جوانان کره‌جنوبی قهرمان آسیا شد

تیم فوتبال جوانان کره جنوبی با پیروزی برابر عراق در فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا به عنوان نخست قاره‌کهن دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال سی و هفتمین دوره رقابت های فوتبال جوانان آسیا عصر امروز شنبه در امارات برگزار شد و طی آن دو تیم کره جنوبی و عراق برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند که جدال آنها در پایان 120 دقیقه مبارزه بدون گل ماند.

در ضربات پنالتی این جوانان کره جنوبی بودند که عملکرد بهتری داشتند و موفق شدند با پیروزی 4 بر یک برابر عراق، عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دهند. کره جنوبی که قبل از این به جام جهانی راه یافته بود، در مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها برابر تیم ملی جوانان ایران به پیروزی دست یافته بود.

کد مطلب 1746195

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