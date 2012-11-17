به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال سی و هفتمین دوره رقابت های فوتبال جوانان آسیا عصر امروز شنبه در امارات برگزار شد و طی آن دو تیم کره جنوبی و عراق برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم رفتند که جدال آنها در پایان 120 دقیقه مبارزه بدون گل ماند.

در ضربات پنالتی این جوانان کره جنوبی بودند که عملکرد بهتری داشتند و موفق شدند با پیروزی 4 بر یک برابر عراق، عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دهند. کره جنوبی که قبل از این به جام جهانی راه یافته بود، در مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها برابر تیم ملی جوانان ایران به پیروزی دست یافته بود.