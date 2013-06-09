جوانان ایران در کنار پورتو، ساندرلند و چیواس مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، این تورنمنت شهریورماه آینده با حضور تیمهایی نظیر پورتو پرتغال، ساندرلند انگلستان، چیواس مکزیک، کالیفرنیا آمریکا، شاندونگ چین، تیم جوانان چین، تیم جوانان ژاپن، تیم جوانان کره‌جنوبی و تیم جوانان استرالیا برگزار می‌شود. تیم جوانان کشورمان پس از مراحل استعدادیابی در این تورنمنت شرکت می‌کند.

رقابتهای مقدماتی زیر 19 سال آسیا طی روزهای 16 تا 25 مهر به میزبانی ایران برگزار می‌شود و تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی رقابتهای جوانان آسیا با تیم‌های عربستان، لبنان و تاجیکستان در گروه چهارم همگروه شده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا میانمار را به عنوان میزبان مرحله نهایی رقابتهای فوتبال جوانان آسیا در سال 2014 انتخاب کرده است.