پیمان قربانی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال آیا دلیل تحویل زودهنگام و پیش از مقرر سکه های پیش فروشی بانک مرکزی برگزاری انتخابات و اجرای تعهدات بانک مرکزی پیش از اتمام کار دولت است؟ گفت: تحویل سکه های پیش فروشی از هفته آینده ارتباطی به برگزاری انتخابات ندارد.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به حجم محدود سکه های پیش فروشی در این دوره عنوان کرد: بانک مرکزی با توجه به این تعداد کم سکه ها را آماده کرده بود، بنابراین تصمیم گرفته شد که زودتر به ایفای تعهدات خود بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه تحویل سکه ها از هفته آینده به دستور رئیس کل بانک مرکزی صورت می گیرد، در مورد تاثیر واگذاری سکه ها بر کاهش قیمت ها با توجه به روند نزولی آن در بازار اظهارداشت: تحولات بازار سکه همواره متاثر از قیمت های جهانی طلا و نرخ ارز است.

قربانی اضافه کرد: با فرض ثبات سایر شرایط عرضه سکه های پیش فروشی بانک مرکزی باعث ایجاد تعادل بیشتر در بازار سکه خواهد شد.

در آستانه ولادت حضرت علی (ع) سکه های پیش خرید شده در اسفندماه سال 1391 از روز چهارشنبه اول خرداد ماه سال جاری تحویل داده می شود.

در سال گذشته مجموعا 851 هزار قطعه سکه پیش فروش شد که از این تعداد، 507 هزار قطعه سکه تمام بهارآزادی و 344 هزار قطعه نیم سکه بود.

قربانی، پیش از این تعداد سکه های استردادی تمام بهار آزادی را 189 هزار و نیم سکه را 109 هزار قطعه سکه بیان و تصریح کرده بود: در سال جاری به دلیل محدود بودن تعداد سکه های پیش فروش شده، بانک مرکزی از اول خردادماه اقدام به تحویل سکه های پیش خریده شده می نماید و هموطنان گرامی می توانند با در دست داشتن مداراک شناسایی معتبر به شعب ثبت نامی بانک تجارت مراجعه و سکه های خویش را دریافت کنند.

سکه های پیش فروشی در اسفند 91 قرار بود از اوایل شهریورماه به خریداران تحویل داده شود. سکه تمام بهار آزادی در ابتدا با قیمت یک میلیون و 250 هزار تومان و در ادامه با قیمت یک میلیون و 200 هزار تومان پیش فروش شده بود.