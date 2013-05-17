فدراسیون کشتی بدون هماهنگی جام یادگار امام را از قم برد

محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ما همه گونه آمادگی خود را برای میزبانی از نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام به فدراسیون کشتی اعلام کرده بودیم اما نمی دانم که چرا چنین تصمیمی به یکباره گرفته شد.

وی ادامه داد: جام یادگار امام به نام قم در کشتی کشور و دنیا شناخته می‌شود و طبیعی است که ما می‌خواستیم بعد از برگزاری هشت دوره موفق این مسابقات در قم، در نهمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام نیز میزبان شایسته‌ای باشیم.

رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز کرد: مردم قم و علاقمندان به کشتی نیز به برگزاری این مسابقات در قم خو گرفته بودند و در روزهای اخیر مرتب از ما سئوال می کردند که سرانجام مسابقات بین المللی جام یادگار امام در چه زمانی در قم برگزار می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا فدراسیون کشتی برگزاری نهمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام را به تهران انتقال داد، تصریح کرد: تصور می کنم که موضوع و بحث اصلی بر سر مسائل مالی باشد، چون فدراسیون کشتی در این خصوص چیزی به ما اعلام نکرده بود.

حلوایی تاکید کرد: مسابقات کشتی فرنگی جام یادگار امام یک تورنمنت بین المللی و ثبت شده در تقویم فدراسیون بین المللی کشتی (فیلا) محسوب می شود و به همین خاطر نحوه برگزاری آن با مسابقات دیگر حتی قهرمانی کشور تفاوت های بسیار زیادی دارد.

وی یاد آور شد: طبیعی است که برگزاری چنین رقابت های معتبری در درجه اول نیازمند توانمندی بالا از نظر مالی و در گام دوم نیازمند برنامه ریزی مطلوب است که ما از نظر مالی از فدراسیون خواسته بودیم که برای تامین هزینه ها، هیئت کشتی قم را یاری کند.

رئیس هیئت کشتی استان قم تصریح کرد: با توجه به اینکه به زمان برگزاری این مسابقات نزدیک می شویم، حتی با فدراسیون تماس گرفتم تا تکلیف خودمان را در فاصله زمانی اندک تا آغاز این پیکارها بدانیم که دوستان ما در فدراسیون اعلام کردند به زودی به شما خبر می دهیم.

وی عنوان داشت: هیئت کشتی استان قم نیز منتظر خبر نهایی فدراسیون کشتی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات بین المللی جام یادگار امام بود که به یکباره در سایت فدراسیون کشتی، خبرگزاری ها و صداوسیما متوجه شدیم که با تصمیم یکباره فدراسیون این مسابقات به تهران منتقل شده است در حالی که حتی یک تماس هم با ما گرفته نشد و ما از طریق رسانه ها در جریان این موضوع قرار گرفتیم.

حلوایی اظهار داشت: هنوز هم اعلام می کنم که مجموعه اداره کل ورزش و جوانان و هیئت کشتی استان قم هیچ مانع و محدودیتی برای میزبانی شایسته و مطلوب از نهمین دوره پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) در قم ندارند.