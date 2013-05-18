نناد لالوويچ رئيس فيلا شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در راي گيري كه امروز شنبه در كنگره فيلا در مسكو برگزار شد از ميان 132 نماينده، 125 نماينده به رياست نناد لالوويچ راي مثبت دادند تا لالوويچ تا سال 2014 میلادی به عنوان رئيس فيلا انتخاب شود.

ضمنا رافائل مارتينتي رئيس مستغفي فيلا نيز تا ديروز يكي از كانديدهاي اين كنگره كه با كناره گيري قابل پيش بيني باعث شد تا لالوويچ صربستاني تنها نامزد احراز اين پست باشد.

نمايندگان 110 فدراسيون ملي و 16 قهرمان المپیک از جمله الکساندر کارولین، مدوید، حمزه یرلی کایا، آرسن فادزایف، والنتین یوردانف، احمد آئیک، دولت تورلی خانوف و بوایستار سایتی اف در كنگره امروز فيلا حضور داشتند تا در مورد تغيير مقررات و قوانين كشتي نيز بحث، تبادل نظر و بعضا تصميم‌گيري كنند.

محمدرضا توپچي دبير و بهمن طالبي رئيس كميته داوران به نمايندگي از كشتي ايران در اين اجلاس حضور داشتند.