روستاهایی که در هراس گرمای تابستان می لرزند/ مشکل آب شرب در شمال بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که در روستاهای شمال بروجرد خشکسالیها موجب خسارات جدی به مردم شده است به طوریکه برخی از این روستاها در فصول گرم سال با آب نامانوس هستند.

تاکستانها در این مناطق دیگر انگور نمی دهند و جویبارها خشکیده اند و این عمق خسارتی است که طی سالهای خشکسالی بر این مناطق تحمیل شده است.

رفتن به برخی از این روستاها امکان پذیر نبوده و صعب العبور است. با شروع فصل گرما بی آبی و خشکسالی بیشتر هجوم آورده و زندگی را برمردم زحمت کش این منطقه سخت تر می کند.

مشکل بی آبی در برخی روستاها تا اندازه ای است که دیگر مردم انگیزه زندگی کردن در این روستاها را از دست داده و مهاجرت به شهر را بر ماندن ترجیح می دهند که مهاجرت خود نیز معضل را دوچندان کرده است.

از جمله این روستاها می توان به روستای "دره صیدی" با 150 خانوار اشاره کرد که آب شرب نداشته و در فصل گرما با مشکل بی آبی دسته و پنجه نرم می کنند.

مردم این روستا تنها از طریق دو تانکر آب در طول شبانه روز زندگی را می گذرانند.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی بروجرد در رابطه با مشکل بی آبی روستاهای شمال بروجرد در گفتگو با مهر می گوید: حدود 30 درصد از روستاهای شمال بروجرد با مشکل تامین آب مواجه هستند.

بیژن مهرابی ادامه می دهد: روستاهای گوشکی سفلی، دره نقدی، دره صیدی، زینعلی، کوشکی علیا، بیچون سفلی، زارم، دهگاه، زواریجان، دره مراد، گیجالی علیا و دره مراد از جمله روستاهایی بوده که از داشتن آب آشامیدنی محروم هستند.

وی از تدابیر این شرکت برای رفع مشکل آب شرب این روستاها می گوید و اضافه می کند که برای رفع مشکل بی آبی روستاهای شمال بروجرد، چاههای آب در این روستاها طی سال گذشته حفاری شده و در حال حاضر آماده ی تجهیز هستند.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی بروجرد ادامه می دهد: چاههای آب روستاهای ده شیخان، توشمال، هزار جریب، کلان، رضا آباد، دومین چاه روستای شهید بروجردی، گیجالی سفلی و گوشکی علیا، گل زرد و چپدر که سال گذشته حفاری و آزمایش پمپاژ شده است نیز در صورت تامین اعتبار امسال تجهیز می شوند.

مهرابی با اشاره به روند کنونی تامین آب آشامیدنی برخی روستاهای بروجرد می گوید که به علت خشکسالی و نبود آب آشامیدنی در حال حاضر آبرسانی سیار به وسیله تانکر به 18 روستا صورت می گیرد.

وی به مشکل کنونی برای آبرسانی با تانکر هم اشاره می کند و می گوید که برای آبرسانی سیار دو تانکر از مرکز استان گرفته و به پیمانکار سپرده ایم که روزانه به این 18 روستا آبرسانی کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه بر ضرورت چاره اندیشی برای رفع مشکل آب این روستاها در درازمدت تاکید می کند و می گوید: برای رفع مشکل بی آبی روستاهای شمال بروجرد باید منابع و ذخایر آبی خود در حوزه ی آبریز شهرستان را تقویت کنیم.

بهرام بیرانوند بر ضرورت تکمیل سدهای در دست احداث تاکید کرده و معتقد است که در این راستا باید آبگیری در پشت سدهای موجود در بالادست را با برنامه و تدبیر افزایش دهیم.

وی یادآور می شود که در حال حاضر 63 روستای شمال بروجرد با بحران بی آبی دست و پنجه نرم می کنند که این روند نگران کننده است و مسئولین باید برای رفع آن تلاش کنند.