سیدصادق موسوی، مدیر مجموعه تئاتر شهر درباره اقدامات مدنظر برای محافظت از تئاتر شهر و جلوگیری از تخریب نمای بیرونی مجموعه به خبرنگار مهر گفت: ما در حال حاضر دوربین‌های مدار بسته‌ای را در پیشانی تئاتر شهر نصب کرده و پیگیری کردیم تا دوربین‌های بیشتری پیرامون مجموعه نصب شود و حتی پلیس در اطراف این بنای هنری حضور داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه نصب دوربین‌های بیشتر و حتی حضور پلیس در اطراف مجموعه در برخی از ساعات روز مانع تخریب و سرقت نمای تئاتر شهر نمی‌شود، تأکید کرد: هیچ راه‌حلی برای جلوگیری از این معضل جز محصور کردن هنرمندانه مجموعه تئاترشهر وجود ندارد.



مدیر مجموعه تئاتر شهر پیشنهاد داد مدیران و جامعه تئاتری از شهرداری تهران تقاضا کنند برای حفظ این بنای ملی و هنری به صورت هنرمندانه‌ای اطراف مجموعه محصور شود.



موسوی با اشاره به فضای شهری اطراف مجموعه تئاتر شهر یادآور شد: ما نمی‌توانیم در این فضای شهری دخالتی داشته باشیم و اقدامی انجام دهیم. من مستقیما نیز نمی‌توانم به شهرداری نامه زده و برای محصور کردن تئاتر شهر اقدام کنم. از این رو به آقای قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی نامه خواهم زد تا در صورت توافق وی این پیشنهاد و تقاضا را به شهرداری تهران ارائه دهیم.

این مدیر هنری با بیان این نکته که در کشورهای مختلف دنیا فضای پیرامون بناهای فرهنگی و هنری باز است، تصریح کرد: متأسفانه فضای پیرامون تئاتر شهر به دلیل موقعیتی که در آن واقع شده فضایی غیرفرهنگی است و حضور افراد غیرفرهنگی و همچنین معتادان باعث آسیب دیدن اتمسفر پیرامون مجموعه و همچنین آسیب‌دیدن نمای آن می‌شود. این افراد غیرفرهنگی نمای تئاتر شهر را تخریب کرده و اقدام به یادگاری نویسی و حتی نوشتن با رنگ کرده‌اند.



وی معتقدست نصب دوربین و حضور نگهبان تمام وقت نمی‌تواند راه چاره نهایی برای حفاظت و نگهداری از نمای تئاتر شهر و فضای پیرامون آن باشد. موسوی افزود: محصور کردن هنرمندانه تئاتر شهر برای سالم کردن فضای غیرفرهنگی پیرامون آن لازم است.



مدیر مجموعه تئاتر شهر در پایان تأکید کرد: نصب دوربین‌های بیشتر و استفاده از نگهبان تمام‌وقت تنها مانع از تخریب و سرقت کاشی‌ها می شود ولی تغییری در اتمسفر غیرفرهنگی پیرامون تئاتر شهر نمی‌دهد. باید با محصور کردن هنرمندانه تئاتر شهر فضای پیرامون مجموعه را تبدیل به پاتوقی فرهنگی و محلی برای حضور افراد مرتبط با تئاتر و فرهنگ و هنر کنیم.



چندی پیش کاشی های قسمتی از نمای ضلع جنوبی تئاتر شهر که در سال 90 تعدادی از آنها تخریب یا سرقت شده بود، به صورت کامل تخریب یا سرقت شد. همچنین حضور افراد غیر فرهنگی از سنین مختلف و در ساعات مختلف شبانه روز ضمن ایجاد فضایی نامتعارف و غیر فرهنگی در پیرامون این مجموعه ثبت شده در میراث ملی ایران باعث شده است نمای تئاتر شهر بخصوص در ضلغ جنوبی تبدیل به محلی برای یادگاری نویسی شود.