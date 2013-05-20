پروژه بزرگراه امام علی (ع) روز جمعه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مازیار حسینی امروز در بیستمین نشست معاونان فنی و عمرانی کلان شهرها که در دانشگاه تهران برگزار شد ، با بیان اینکه تخصص طی چند سال گذشته در شهرداری تهران مورد تاکید بوده است و خدمت جهادی و کار بی منت از شاخص های کار در شهرداری بوده است ، گفت : در پروژه های بزرگی که در سطح پایتخت اجرا شده، از توانمندی پیمانکاران ، مهندسان مشاور و طراحان داخلی استفاده شد و تنها در برخی کنترل ها از مشاوران مجرب خارجی استفاده کردیم.

وی با بیان این که شهرداری تهران سعی داشت تا روحیه امید و نشاط را با اجرای پروژه ها به خصوص در زمان های سخت در سطح شهر نشان دهد ، افزود : این اقدامات به ویژه در زمان اوج تحریم ها و نوسانات ارز و غیره با روال عادی خود ادامه داشت تا شهروندان با خیالی آسوده زندگی کنند و نگرانی نداشته باشند .

حسینی با اشاره به پروژه های مهمی که در سال های گذشته در تهران اجرا شد، خاطر نشان کرد : یکی از پروژه های مهم شهر تهران ، احداث بزرگراه امام علی (ع) بود که دکتر قالیباف ، شهردار تهران سال گذشته قول داد تا این پروژه سال آینده بهره برداری شود و به لطف خدا بزرگراه امام علی(ع) همزمان با میلاد امام علی (ع) و سوم خرداد افتتاح خواهد شد .

وی با اشاره به ویژگی های این پروژه تصریح کرد : بزرگراه امام علی (ع) از شمال و از دارآباد شروع می شود و تا کمربندی شهرری و طرح حرم تا حرم ادامه می یابد و بیش از 1200 میلیارد تومان برای رفع معارضان آن هزینه شده است.

معاون شهردار تهران افزود : این بزرگراه از مناطق مختلفی عبور می کند و با طول 38 کیلومتر در 19 ماه به بهره برداری رسید و در مسیر آن تونل بزرگ امیر کبیر نیز وجود دارد که مراحل سیویل این تونل نیز پایان یافته و بعد از اتمام موضوع تهویه آن به بهره برداری می رسد .

وی با تاکید بر اهمیت کیفیت در اجرای این پروژه ها ، گفت : بزرگراه امام علی (ع) دارای 56 پل در 25 تقاطع است و جزو سه پروژه مهم شهری در کنار پروژه بزرگراه صیاد شیرازی و یادگار امام (ره) است که مورد تاکید شهردار تهران بوده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد : احداث پل جوادیه و همچنین تونل نیایش با 10 هزار و 252 مترو همچنین افزایش ظرفیت بزرگراه صدر با 11 کیلومتر که 5 کیلومتر عملیات پل سازی تک پایه و 6 کیلومتر پل رمپی در آن احداث شده است از دیگر پروژه های مهم شهری بوده است .

حسینی با تاکید بر این که باید توانایی صنعت راه و ساختمان را در توسعه زیر بنایی مورد توجه قرار داد تا بخشی از معضلات اشتغال برطرف شود ، گفت : بیش از 75 درصد پروژه ها توسط دولت انجام می شود که به معنای استفاده از پول نفت است و به همین دلیل طی سال های اخیر پیمانکاران تضعیف شده اند ، اما در شهرداری پول نفتی وجود نداشت و دولت نیز کمکی نمی کرد و این پروژه ها با درآمد شهرداری و آن هم بدون تراکم فروشی و با استفاده از دانش متخصصان و پیمانکاران داخلی انجام شده است .

وی افزود: شهرداری تهران جزو معدود سازمان هایی بوده است که توانسته از فاینانس ایران-چین استفاده کند و این نشان می دهد که می توان بدون وابستگی به نفت مشکلات را حل کرد .

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ، بدون فکر و داشتن طرح و استفاده از تجارب قبلی نمی توان در هیچ کاری موفق بود.