  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۵:۴۴

شجاعیان خبرداد:

دانش‌آموزان كهگيلويه و بويراحمدي رتبه‌های برتر مسابقه کتابخوانی سلامت را کسب کردند

دانش‌آموزان كهگيلويه و بويراحمدي رتبه‌های برتر مسابقه کتابخوانی سلامت را کسب کردند

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون پرورشي و فرهنگي آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: درمسابقه كتابخواني هفته سلامت 9دانش آموز اين استان صاحب رتبه برتر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفي شجاعيان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانش آموزان متوسطه سراسر کشور در این مسابقه که با موضوع "فشارخون خود راكنترل كنيد" برگزار شد، شرکت کردند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری سه همایش با موضوع انتخابات خبر داد و گفت: این همایشها با موضوع انتخابات و حماسه سياسي باحضور فرهنگيان استان برگزار مي شود.

شجاعیان تصریح کرد: این همایشها در راستای تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر ضرورت مشاركت حداكثري در انتخابات رياست جمهوري برگزار می شود.

وی با بیان اینکه فرهنگيان و دانش آموزان در خلق حماسه سياسي در انتخابات آینده نقش مهمی را بر عهده دارند، اظهار داشت: اين همايش‌ها باحضور مديران مدارس، مربيان، مشاوران و معلمان استانی و کارشناسان کشوری برگزار خواهد شد.

معاون پرورشي وفرهنگي آموزش وپرورش استان بیان داشت: اين همايش‌ها تا 18 خردادماه و طبق برنامه‌زمانبندي شده در شهرستان‌ها و مناطق استان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 2059076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها