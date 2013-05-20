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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۴۸

تازه ترین اخبار امنیتی عراق/

انفجارهای جدید در سامرا و صلاح الدین/ 40 کشته و 200 زخمی در انفجارهای امروز

انفجارهای جدید در سامرا و صلاح الدین/ 40 کشته و 200 زخمی در انفجارهای امروز

انفجارهای جدید در استان صلاح الدین و شهر سامرا و کشته شدن 40 نفر و زخمی شدن 200 نفر در انفجارهای خونین امروز عراق از جمله خبرهای امنیتی این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شهرهای مختلف عراق امروز روز خونینی را پشت سر گذاشتند. در ادامه سلسله انفجارهای امروز، یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در شهر سامرا منفجر شد. بر اثر این انفجار که اعضای شوراهای بیداری را هدف قرار داده بود و این افراد برای دریافت حقوقشان جمع شده بودند 7 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند.

در طوزخورماتو واقع در استان صلاح الدین نیز انفجار یک بمب به کشته شدن یک افسر پلیس و همسر وی منجر شد. در استان نینوا نیز انفجار بمب، زخمی شدن شماری از افسران پلیس عراق را در پی داشت.

همچنین دو انفجار در استان صلاح الدین نیز 11 کشته و چند زخمی بر جا گذاشت. بنا بر اعلام منابع امنیتی و بیمارستانی عراق، انفجارهای خونین امروز تاکنون به کشته شدن دست کم 40 نفر و زخمی شدن حدود 200 نفر منجر شده است.

 

کد مطلب 2059230

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