به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت 17:30 و با حضور 150 تماشاگر در زمین شماره 2 زمین آزادی آغاز شد که حاشیههای این تمرین را در زیر میخوانید:
* طرفداران تیم استقلال با توجه به اینکه این آخرین تمرین این تیم مقابل هوادارانشان بود، با بازیکنان عکس یادگیری گرفته و از آنان خداحافظی کردند.
* خسرو حیدری در تمرین امروز استقلال غایب بود و حنیف عمرانزاده که روز گذشته به دلیل سرما خوردگی در تمرین حضور نداشت، امروز با سایر بازیکنان تمرین کرد.
* ایمان موسوی مهاجم تیم استقلال پس 30 دقیقه تمرین به دلیل سرما خوردگی و با اجازه کادر فنی تمرین را ترک کرد.
* میرشاد ماجدی سرپرست تیم استقلال نیز که در مالزی حضور دارد، از دیگر غایبان تمرین امروز آبیپوشان بود.
* در ابتدای تمرین امیر قلعهنویی چند دقیقه برای بازیکنان صبحت کرد و از آنان خواست تمرین را با جدیت انجام داده و خود را آماده حضور در مقابل الشباب امارات کنند.
* پس از صحبتهای قلعهنویی بازیکنان ابتدا بدنهای خود را گرم کرده و سپس در 4 گروه به بازی آقا وسط پرداختند. سپس زیر نظر اعضای کادر فنی به مرور به کارهای تاکتیکی پرداختند. پس از این آیتم، بازیکنان در قالب دو تیم صورتی و آبی یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند که در طول انجام این بازی سرمربی تیم در مقاطعی بازی را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد میکرد.
* در بخش پایانی تمرین هافبکهای تیم استقلال به زدن ایستگاههایی پرداختند که جواد نکونام در این بخش ضربات خود را با دقت بیشتر وارد دروازه کرد.
* پس از پایان تمرین هواداران به سمت بازیکنان رفته و از آنان میخواستند که استقلال را ترک نکرده و فصل آینده نیز این تیم را همراهی کنند.
* تیم فوتبال اسقتلال تهران ساعت 21 روز چهارشنبه هفته جاری در دیدار برگشت از مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم الشباب امارت میرود.
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