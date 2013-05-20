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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۲۴

گزارش تمرین عصر دوشنبه استقلال؛

غیبت حیدری و خداحافظی با بازیکنان/ تذکر قلعه‌نویی به آبی‌پوشان

غیبت حیدری و خداحافظی با بازیکنان/ تذکر قلعه‌نویی به آبی‌پوشان

تمرین عصر امروز دوشنبه تیم فوتبال استقلال درحالی برگزار شد که خسرو حیدری در این تمرین حضور نداشت و هواداران هم با بازیکنان آبی‌پوش خداحافظی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت 17:30 و با حضور 150 تماشاگر در زمین شماره 2 زمین آزادی آغاز شد که حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانید:

* طرفداران تیم استقلال با توجه به اینکه این آخرین تمرین این تیم مقابل هوادارانشان بود، با بازیکنان عکس یادگیری گرفته و از آنان خداحافظی کردند.

* خسرو حیدری در تمرین امروز استقلال غایب بود و حنیف عمران‌زاده که روز گذشته به دلیل سرما خوردگی در تمرین حضور نداشت، امروز با سایر بازیکنان تمرین کرد.

* ایمان موسوی مهاجم تیم استقلال پس 30 دقیقه تمرین به دلیل سرما خوردگی و با اجازه کادر فنی تمرین را ترک کرد.

* میرشاد ماجدی سرپرست تیم استقلال نیز که در مالزی حضور دارد، از دیگر غایبان تمرین امروز آبی‌پوشان بود.

* در ابتدای تمرین امیر قلعه‌نویی چند دقیقه برای بازیکنان صبحت کرد و از آنان خواست تمرین را با جدیت انجام داده و خود را آماده حضور در مقابل الشباب امارات کنند.

* پس از صحبت‌های قلعه‌نویی بازیکنان ابتدا بدن‌های خود را گرم کرده و سپس در 4 گروه به بازی آقا وسط پرداختند. سپس زیر نظر اعضای کادر فنی به مرور به کارهای تاکتیکی پرداختند. پس از این آیتم، بازیکنان در قالب دو تیم صورتی و آبی یک فوتبال درون تیمی را برگزار کردند که در طول انجام این بازی سرمربی تیم در مقاطعی بازی را قطع کرده و نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.

* در بخش پایانی تمرین هافبک‌های تیم استقلال به زدن ایستگاه‌هایی پرداختند که جواد نکونام در این بخش ضربات خود را با دقت بیشتر وارد دروازه کرد.

* پس از پایان تمرین هواداران به سمت بازیکنان رفته و از آنان می‌خواستند که استقلال را ترک نکرده و فصل آینده نیز این تیم را همراهی کنند.

* تیم فوتبال اسقتلال تهران ساعت 21 روز چهارشنبه هفته جاری در دیدار برگشت از مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم الشباب امارت می‌رود.

کد مطلب 2059358

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