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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۴۰

امیر قلعه‌نویی:

استقلال نیاز به پشتوانه وزیر دارد/ حیدری به بازی با الشباب می‌رسد

استقلال نیاز به پشتوانه وزیر دارد/ حیدری به بازی با الشباب می‌رسد

سرمربی تیم استقلال تهران با بیان اینکه با قدرت تمام مقابل الشباب ظاهر می‌شویم، گفت: امروز نشست بسیار خوبی را با وزیر ورزش و جوانان داشتیم و باید از پشتیبانی آقای عباسی تشکر کنیم زیرا استقلال نیاز به پشتوانه وی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال تهران پس از پایان تمرین این تیم در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: ما یک دیدار بسیار سخت را مقابل الشباب پیش رو داریم و نباید فکر کنیم چون بازی رفت را برده‌ایم، دیگر کار برای ما تمام شده است.

وی در خصوص اینکه آیا از نفرات ذخیره خود برای این دیدار استفاده می‌کنید، افزود: در استقلال نفر ذخیره وجود ندارد و ما 24 بازیکن داریم که همه آنها برای ما قابل احترام هستند. مطمئن باشید با قدرت مقابل الشباب به میدان خواهیم رفت.

سرمربی تیم استقلال تهران در خصوص غیبت امروز خسرو حیدری در تمرین استقلال خاطرنشان کرد: خسرو حیدری با صلاحدید کادر پزشکی به کلینیک رفته تا خود را برای دیدار مقابل الشباب در روز چهارشنبه آماده کند و قطعا به آن بازی خواهد رسید.

وی در پاسخ به این سئوال که نشست امروز شما با وزیر ورزش و جوانان در خصوص مسائل مالی بوده است یا مسائل دیگر؟، اظهار داشت: امروز جلسه بسیار خوبی را با وزیر ورزش داشتیم و باید از پشتیبانی ایشان تشکر کنیم چرا که استقلال نیاز به پشتوانه وی داشت.

امیر قلعه‌نویی در پایان و در پاسخ به این سئوال که در خصوص این جلسه صحبتی می‌کنید یا خیر؟، گفت: مطمئن باشید اگر نیازی به باز کردن مطالب مطرح شده در نشست امروز باشد، وزیر ورزش و جوانان خود این کار را حتما انجام خواهد داد.

 

 

کد مطلب 2059369

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