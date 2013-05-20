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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۱۸

امیر حسین صادقی:

ستاره‌های‌مان باعث غرورمان است/ اولویت نخستم استقلال است

ستاره‌های‌مان باعث غرورمان است/ اولویت نخستم استقلال است

مدافع تیم استقلال با بیان اینکه غرور ما در استقلال تنها ستاره‌های‌مان است، گفت: با حضور هواداران‌مان در ورزشگاه آزادی، شب سختی را برای الشباب رقم خواهیم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی در حاشیه تمرین عصر امروز دوشنبه تیم اسقلال در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بازی سختی را مقابل الشباب امارات پیش رو داریم اما مطمئن باشید با حضور هواداران‌مان شب سختی را برای این تیم رقم خواهیم زد.

وی در ادامه اظهار داشت: بعد از پیروزی مقابل الشاب در دور رفت و یک روز استراحت، تمرینات خوبی را انجام داده‌ایم و آماده هستیم تا باقدرت به مصاف الشباب برویم.

مدافع تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا پس از پیروزی مقابل الشباب دچار غرور شده‌اید، افزود: برای بازیکنان استقلال غرور وجود ندارد، تنها غرور ما ستاره‌هایی است که روی سینه ما نقش بسته است و تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا این دو ستاره را به سه ستاره تبدیل کنیم.

صادقیدر خصوص اینکه در پایان فصل از استقلال جدا خواهید شد یا خیر؟، گفت: هنوز هیچ تصمیمی نگرفته‌ام، اولویت نخستم استقلال است و این تیم خانه من است. باید صبر کنیم تا پس از پایان بازی با الشباب تا ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

کد مطلب 2059374

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