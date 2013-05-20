به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی در حاشیه تمرین عصر امروز دوشنبه تیم اسقلال در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بازی سختی را مقابل الشباب امارات پیش رو داریم اما مطمئن باشید با حضور هوادارانمان شب سختی را برای این تیم رقم خواهیم زد.
وی در ادامه اظهار داشت: بعد از پیروزی مقابل الشاب در دور رفت و یک روز استراحت، تمرینات خوبی را انجام دادهایم و آماده هستیم تا باقدرت به مصاف الشباب برویم.
مدافع تیم استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا پس از پیروزی مقابل الشباب دچار غرور شدهاید، افزود: برای بازیکنان استقلال غرور وجود ندارد، تنها غرور ما ستارههایی است که روی سینه ما نقش بسته است و تمام تلاشمان را میکنیم تا این دو ستاره را به سه ستاره تبدیل کنیم.
صادقیدر خصوص اینکه در پایان فصل از استقلال جدا خواهید شد یا خیر؟، گفت: هنوز هیچ تصمیمی نگرفتهام، اولویت نخستم استقلال است و این تیم خانه من است. باید صبر کنیم تا پس از پایان بازی با الشباب تا ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
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