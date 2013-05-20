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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۰۱

انتقاد بازیکنان استقلال از رفتار مسئولان باشگاه/ الشباب را شکست می‌دهیم

انتقاد بازیکنان استقلال از رفتار مسئولان باشگاه/ الشباب را شکست می‌دهیم

بازیکنان تیم فوتبال استقلال ضمن انتقاد از رفتار دوگانه مسئولان این باشگاه در پرداخت مطالبات آنها، اعلام کردند با شکست الشباب اقتدار خود را نشان می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان موسوی در حاشیه تمرین امروز استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در خصوص دیدار برابر الشباب امارات گفت: بازی سختی برابر الشباب در پیش داریم. نتیجه بازی رفت ما شانسی نبود و در تهران هم به دنبال کسب یک نتیجه خوب هستیم.

این بازیکن درباره دریافت تمامی مبلغ قرارداد برخی بازیکنان این تیم افزود: هر کسی که رفته پولش را گرفته نوش جانش ولی من پولی نگرفتم و حرفی در این باره ندارم. من یک سال دیگر با استقلال قرارداد دارم و در این تیم می‌مانم.

سیاوش اکبرپور نیز درباره دیدار این تیم مقابل الشباب امارات اظهار داشت: بازی رفت برابر الشباب را بردیم و نشان دادیم می‌توانیم خوب بازی کنیم و نتیجه هم بگیریم. البته این را هم بگویم که تجربه بازی با الهلال باعث شده که در تهران الشباب را دست کم نگیریم.

وی اضافه کرد: بعید است به این تیم ببازیم مگر اینکه حریف را دست کم بگیریم. شما دیدید داماش ما را جلوی 100 هزار نفر در تهران برد و الهلال هم همینطور. باید این بازی را که برابر الشباب در پیش داریم با قدرت به پیش ببریم و برنده شویم.

بازیکن تیم فوتبال استقلال در خصوص حرف و حدیث‌های پیش آمده در مورد پرداخت تمامی مطالبات برخی بازیکنان اظهار داشت: هر کس زورش را داشت گرفت، نوش جانش. بچه‌ها زحمت کشیدند و حق آنها است. ما در نیم فصل اول با 12 بازیکن در تمام شهرستان‌ها بازی کردیم و سختی‌های زیادی متحمل شدیم. اگر خودم هم زور داشتم تا حالا پولم را می‌گرفتم.

وی ادامه داد: در این 7 سالی که با امیر قلعه‌نویی کار کردم، همیشه عدالت برقرار می‌شد. قلعه‌نویی از نظر مدیریت چه داخل زمین و چه بیرون مسلط است ولی در سال گذشته اتفاقاتی در این باشگاه رخ داد که شرایط را عوض کرد.

اکبرپور درباره قرارداد خود با استقلال اظهار داشت: من با این تیم قرارداد دارم و استقلال خانه من است. سال دیگر هم در این تیم می‌مانم.

آرش برهانی هم در خصوص دیدار این تیم مقابل الشباب امارات خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم اقتدار فوتبال ایران را به نمایش بگذاریم، برای همین مثل دیدار رفت به دنبال ارایه یک بازی قدرتمندانه هستیم. بازی راحتی نیست و حریف را دست کم نمی‌گیریم.

کد مطلب 2059299

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