به گزارش خبرنگار مهر، ایمان موسوی در حاشیه تمرین امروز استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در خصوص دیدار برابر الشباب امارات گفت: بازی سختی برابر الشباب در پیش داریم. نتیجه بازی رفت ما شانسی نبود و در تهران هم به دنبال کسب یک نتیجه خوب هستیم.

این بازیکن درباره دریافت تمامی مبلغ قرارداد برخی بازیکنان این تیم افزود: هر کسی که رفته پولش را گرفته نوش جانش ولی من پولی نگرفتم و حرفی در این باره ندارم. من یک سال دیگر با استقلال قرارداد دارم و در این تیم می‌مانم.

سیاوش اکبرپور نیز درباره دیدار این تیم مقابل الشباب امارات اظهار داشت: بازی رفت برابر الشباب را بردیم و نشان دادیم می‌توانیم خوب بازی کنیم و نتیجه هم بگیریم. البته این را هم بگویم که تجربه بازی با الهلال باعث شده که در تهران الشباب را دست کم نگیریم.

وی اضافه کرد: بعید است به این تیم ببازیم مگر اینکه حریف را دست کم بگیریم. شما دیدید داماش ما را جلوی 100 هزار نفر در تهران برد و الهلال هم همینطور. باید این بازی را که برابر الشباب در پیش داریم با قدرت به پیش ببریم و برنده شویم.

بازیکن تیم فوتبال استقلال در خصوص حرف و حدیث‌های پیش آمده در مورد پرداخت تمامی مطالبات برخی بازیکنان اظهار داشت: هر کس زورش را داشت گرفت، نوش جانش. بچه‌ها زحمت کشیدند و حق آنها است. ما در نیم فصل اول با 12 بازیکن در تمام شهرستان‌ها بازی کردیم و سختی‌های زیادی متحمل شدیم. اگر خودم هم زور داشتم تا حالا پولم را می‌گرفتم.

وی ادامه داد: در این 7 سالی که با امیر قلعه‌نویی کار کردم، همیشه عدالت برقرار می‌شد. قلعه‌نویی از نظر مدیریت چه داخل زمین و چه بیرون مسلط است ولی در سال گذشته اتفاقاتی در این باشگاه رخ داد که شرایط را عوض کرد.

اکبرپور درباره قرارداد خود با استقلال اظهار داشت: من با این تیم قرارداد دارم و استقلال خانه من است. سال دیگر هم در این تیم می‌مانم.

آرش برهانی هم در خصوص دیدار این تیم مقابل الشباب امارات خاطرنشان کرد: ما می‌خواهیم اقتدار فوتبال ایران را به نمایش بگذاریم، برای همین مثل دیدار رفت به دنبال ارایه یک بازی قدرتمندانه هستیم. بازی راحتی نیست و حریف را دست کم نمی‌گیریم.