سکوی قهرمانی بدون تیم آذربایجان شرقی، هرگز!

به گزارش خبرنگار مهر ، به همین بهانه نگاهی داریم به تاریخچه برگزاری تور دوچرخه سواری آذربایجان از سال 1365 تا کنون که دوره بیست و هشتم آن امروز چهارشنبه استارت خورد. در این مطلب از دوره های یکم تا دهم تور آذربایجان مرور خواهد شد و در مطالب بعدی نیز به ترتیب مروری بر دوره های بعدی این تور دوچرخه سواری بین المللی خواهیم داشت.

از نگاه آماری و در27 دوره گذشته، تیم پتروشیمی تبریز و احد كاظمی عنوان پرافتخارترین تیم و ركابزن را در اختیار دارند اما در 10 دوره نخست تیم های مختلف آذربایجان شرقی همواره روی سکوی قهرمانی بوده اند و در این بین چهار عنوان قهرمانی، سه نایب قهرمانی و سه مقام سومی نصیب تیم های این استان شده است.

در مجموع بیست و هفت دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان، احد كاظمی دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز با كسب پنج عنوان قهرمانی و تیم پتروشیمی تبریز نیز با شش عنوان قهرمانی، در صدر پرافتخارترین ركابزنان این تور جای گرفته اند.

در دوره های گذشته این مسابقات، تیم های آذربایجان شرقی با 14، تهران و قزاقستان با سه و تیم های ایران الف، تركیه، سوریه، تركمنستان، كرمان و تایوان هر كدام با یك بار كسب عنوان قهرمانی، از بهترین تیم های تور بوده اند.

همچنین تیم های مختلف آذربایجان شرقی هفت بار عنوان نایب قهرمانی را به دست آورده اند و تیم تهران با سه بار و تیم های تركیه، قزاقستان و مركزی دو بار و ارمنستان، سوریه، قرقیزستان، اوكراین، خوزستان و خراسان هر كدام یك بار به این عنوان دست یافته اند.

در اولین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان كه در سال 1365 برگزارشد، آذربایجان شرقی الف در مجموع تیمی اول شد و خوزستان و آذربایجان شرقی ب در رده های بعدی قرار گرفتند.

در مجموع انفرادی این دوره نیز محمدرضا باجول از اصفهان قهرمان شد و داود زینالی از آذربایجان شرقی و عبدالقاسم رحمانیان از خوزستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دومین دوره آذربایجان شرقی، تهران و اصفهان به همراه محمدرضا باجول از اصفهان، حسن میلانی و احد پورنیازی هر دو از آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند.

سومین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید و محمد رضا باجول از اصفهان، اكبر امجدی از آذربایجان شرقی و مهران صفرزاده از تهران عناوین اول تا سوم انفرادی را كسب كردند.

در دوره چهارم آذربایجان شرقی الف، خراسان و تهران اول تا سوم شدند و حسین محمودی و مصطفی چایچی از آذربایجان شرقی و علیرضا زنگی آبادی از كرمان عناوین اول تا سوم را بدست آوردند.

در پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان، تیم های كرمان، آذربایجان شرقی و تهران در مجموع رده بندی تیمی و حسین محمودی از آذربایجان شرقی، عباس اسماعیلی از تهران و علیرضا زنگی آبادی از كرمان در مجموع انفرادی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در دور ششم تور دوچرخه سواری آذربایجان كه همزمان با حضور تیم های خارجی در تور بود، تیم های سوریه، تركیه و آذربایجان شرقی اول تا سوم شدند و در مجموع رده بندی انفرادی تامر آورال و آیهان آیتكین تركیه ای و جمال شیخونی از سوریه در سكوهای اول تا سوم ایستادند.

دور هفتم تور بین المللی آذربایجان، با قهرمانی آذربایجان شرقی الف به پایان رسید و تهران و كرمان به ترتیب دوم و سوم شدند و حسن شریف زاده از آذربایجان شرقی، خسرو قمری از مركزی و حسین اسلامی از كرمان به ترتیب رده های اول تا سوم جدول رده بندی انفرادی را كسب كردند.

در هشتمین دوره تور تیم های تهران، آذربایجان شرقی و تركمنستان به ترتیب عناوین اول تا سوم رده بندی مجموع تیمی را كسب كردند و كاستا كلف از تركمنستان، مجید وفایی از تهران و آذری از اصفهان رده های اول تا سوم انفرادی را از آن خود كردند.

تیم های تركمنستان، ارمنستان و آذربایجان شرقی رده های اول تا سوم دوره نهم را از آن خود كردند و دیمیتری كاتماكف از تركمنستان، مجید شیخ از سوریه و مانیس شبلونی از ارمنستان در مجموع انفرادی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در دوره دهم نیز تیم های قزاقستان، قرقیزستان و آذربایجان شرقی الف به ترتیب اول تا سوم شدند و یوری چكف از قرقیزستان، وارلی تیتیف از قزاقستان و حسین عسگری از زنجان به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم ایستادند.

محمود نصیرپور