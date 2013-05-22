گروه های شورشی مجری توطئه های اسرائیل و غرب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "الحاج آدم یوسف" معاون رئیس جمهوری سودان گفت: مذاکره با افراد شورشی که در مناطق شمال و جنوب کردفان ایجاد رعب و وحشت کرده اند، غیر قابل پذیرش است.

وی با بیان این مطلب افزود: دولت و نیروهای مسلح پس از جدایی سودان جنوبی بار دیگر اجازه نخواهند داد یک وجب از خاک سودان جدا شود.

معاون رئیس جمهوری سودان جنبشهای شورشی را مجری توطئه های رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی دانست که تلاش می کنند تحت عنوان آزادی، دموکراسی، عدالت و تقسیم ثروت، وحدت و یکپارچگی سودان را از بین ببرند.

وی ضمن اشاره به اینکه طرفهای جنایتکاری وجود دارند که از شورش در سودان جنوبی حمایت می کنند از جریان های سیاسی که درخواست عمر البشیر برای شرکت در کمیته تدوین قانون اساسی را پذیرفته بودند، قدردانی کرد.