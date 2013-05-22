کلنگ فاز یک کارخانه تولید چاپ رتو گراور به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نجفی مدیر عامل شرکت آریا رنگ درخشان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی این واحد افزود: واحد تولید چاپ رتو گراور در تولید انواع مرکب و چاپ انواع مقوا و کاغذ برای بسته بندی محصولات دخانی و چاپ انواع لیبیل فعالیت خواهد کرد.
وی، با بیان اینکه دستگاه چاپ مورد استفاده در این کارخانه بسیار پیشرفته است اظهار داشت: تاکنون دستگاه های چاپ موجود در کشور تنها از نوع افست هستند و این تکنولوژی جدید را ما از ایتالیا وارد می کنیم.
مدیر عامل شرکت آریا رنگ، میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در این پروژه را 9 میلیون یورو به صورت ارزی دانست و ادامه داد: سرمایه گذاری ریالی این پروژه 20 میلیارد تومان است.
نجفی تاکید کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 8 هکتار ساخته می شودو مجموع پرسنل شاغل در یک فاز این کارخانه 100 نفر خواهد بود.
وی، کارخانه را دارای دو فاز تولیدی بیان کرد و گفت: فاز یک این کارخانه در راستای چاپ و فاز دوم آن برای فرآوری برگ های توتون است.
مدیر عامل شرکت آریا رنگ، با بیان اینکه تجهیزات این کارخانه وارداتی است و ارزآوری زیادی برای کشور دارد افزود: امیدواریم طبق برنامه ریزی های صورت گرفته فاز یک این کارخانه خرداد یا اردیبهشت سال آینده به بهره برداری برسد.
نجفی یادآورشد: با توجه به مشکلات موجود در کشور کلیه سرمایه گزاری این پروژه توسط منابع داخلی شرکت انجام می شود و در طول 7 تا 8 ماه آینده همه ماشین آلات مورد نیاز وارد کشور خواهند شد.
زنجان -خبرگزاری مهر: فاز یک شرکت آریا رنگ درخشان که در راستای تولید چاپ رتو گراور فعالیت خواهد داشت در منطقه روستای خمارک قیدار توسط استاندار زنجان به زمین زده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نجفی مدیر عامل شرکت آریا رنگ درخشان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم کلنگ زنی این واحد افزود: واحد تولید چاپ رتو گراور در تولید انواع مرکب و چاپ انواع مقوا و کاغذ برای بسته بندی محصولات دخانی و چاپ انواع لیبیل فعالیت خواهد کرد.
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