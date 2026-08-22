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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

طرح‌های مسکن دشتی در هفته دولت افتتاح می‌شود

طرح‌های مسکن دشتی در هفته دولت افتتاح می‌شود

بوشهر-فرماندار دشتی گفت: اقدامات ارزشمندی در حوزه مسکن در سطح شهرستان در حال اجراست که بخشی از نیاز مردم با افتتاح این طرح‌ها در هفته دولت تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در بازدید از پروژه‌های مسکن شهری شهرستان دشتی اظهار کرد: طرح‌های ارزشمندی در حوزه مسکن در سطح شهرستان در حال اجراست و با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، بخشی از نیاز مردم به مسکن تأمین و برطرف خواهد شد.

وی افزود: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به حوزه مسکن دارد و استاندار بوشهر نیز حمایت‌های خوبی در این زمینه داشته که قابل تقدیر است.

فرماندار دشتی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان در اجرای طرح‌های مسکن گفت: بخشی از این پروژه‌ها در هفته دولت افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تداوم روند اجرای پروژه‌ها، بخش دیگری از واحدهای مسکونی نیز تا دهه فجر تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.

کد مطلب 6924381

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