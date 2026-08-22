به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در بازدید از پروژههای مسکن شهری شهرستان دشتی اظهار کرد: طرحهای ارزشمندی در حوزه مسکن در سطح شهرستان در حال اجراست و با بهرهبرداری از این پروژهها، بخشی از نیاز مردم به مسکن تأمین و برطرف خواهد شد.
وی افزود: دولت چهاردهم نگاه ویژهای به حوزه مسکن دارد و استاندار بوشهر نیز حمایتهای خوبی در این زمینه داشته که قابل تقدیر است.
فرماندار دشتی با قدردانی از تلاشهای مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و شهرستان در اجرای طرحهای مسکن گفت: بخشی از این پروژهها در هفته دولت افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
مقاتلی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با تداوم روند اجرای پروژهها، بخش دیگری از واحدهای مسکونی نیز تا دهه فجر تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.
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