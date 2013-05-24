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۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۵۶

هفت جسد حادثه سايت دفن زباله شيراز به پزشكي قانوني منتقل شد

هفت جسد حادثه سايت دفن زباله شيراز به پزشكي قانوني منتقل شد

شيراز - خبرگزاري مهر: هفت جسد حادثه ريزش زباله سايت دفن زباله برمشور شيراز به پزشكي قانوني منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اين هفت جسد هم اكنون در سالن تشريح پزشكي قانوني است.

ظهر چهارشنبه در سايت دفن زباله برمشور شيراز آتش سوزي اتفاق افتاد و عوامل آتش نشاني و شهرداري زماني كه در حال خاموش كردن حريق بودند، ناگهان زباله هاي زيرپايشان خالي شد و 13 تن از آنان در زير آواري از زباله گرفتار شدند.

در ابتداي امر پنج نفر از آوار زباله زنده بيرون كشيده شدند اما هفت تن ديگر در ميان زباله ها مدفون شده بودند به همين خاطر عمليات تجسس تا به امروزجمعه ادامه يافت تا اينكه امروز با پيدا شدن آخرین جسد، عمليات تجسس نيز پايات يافت.

در اين خصوص هيئت كارشناسي براي بررسي علت تشكيل شده است.

کد مطلب 2061909

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